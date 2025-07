Technologia dokładania pamięci VRAM mogłaby zmienić wiele dla komputerów stacjonarnych 

W 1998 roku ATI 3D Rage Pro oferował dodanie modułu 4 MB

Sam pomysł rozszerzalnej pamięci VRAM nie jest niczym nowym, a przypomniał nam o tym artykuł na cenionym portalu Wccftech. Już w 1998 roku mogliśmy zobaczyć to w działaniu dzięki karcie graficznej ATI 3D Rage Pro – jeden z głównych producentów kart graficznych tamtych lat wyposażył ten model w unikalną możliwość rozbudowy pamięci graficznej poprzez specjalne gniazdo umieszczone bezpośrednio na karcie.

Bazowa konfiguracja obejmowała 4 MB pamięci SGRAM zintegrowanej z płytką drukowaną, ale co ciekawe, użytkownicy mogli dołożyć dodatkowy moduł o pojemności 4 MB do wspomnianego gniazda, efektywnie zwiększając dostępną pamięć VRAM do 8 MB. Przekładając to na aktualne problemy kart graficznych, dokładasz kolejne 8 GB i śmigasz w grę AAA. Jednak teraz wiemy, że wiąże się z tym wiele komplikacji.

Na początek, producenci procesorów graficznych nie projektują gniazd pamięci GDDR na wzór modułów DIMM dla pamięci PC, co w zasadzie uniemożliwia jakąkolwiek wymianę pamięci. Brak wymiennych gniazd VRAM wynika z wysokiej przepustowości współczesnych pamięci, takich jak najnowsze GDDR7, wymagających złożonej konstrukcji PCB i zasilania. Wymienne moduły zakłócałyby obwody, a nawet jeśli nie, to dłuższe ścieżki sygnałowe i dodatkowe złącza negatywnie wpływają na wydajność i prędkość.

Oznacza to, że tego typu GPU mogłyby mieć w rzeczywistości częstsze problemy, na przykład z zapłonem, lub to, że 4 GB VRAM byłyby o wiele mniej wydajne od tych modeli, które mają tę samą ilość pamięci, ale współczesną konstrukcję.