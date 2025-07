Nowa Tesla Model Y L. Nadchodzi król rodzinnych elektryków?

Tesla Y L — więcej miejsca, więcej możliwości?

Tesla Model Y L to odpowiedź na potrzeby klientów poszukujących przestronnego, ale wciąż przystępnego cenowo pojazdu elektrycznego. W porównaniu do standardowego Modelu Y, nowa wersja jest dłuższa o około 18 cm i wyższa o 2,4 cm. Przekłada się to na większy rozstaw osi — 3040 mm, czyli o 150 mm więcej niż w standardowym modelu. Dzięki temu trzeci rząd siedzeń oferuje więcej miejsca na nogi, co było jednym z ograniczeń siedmiomiejscowej wersji Modelu Y produkowanej w USA. W efekcie Model Y L staje się bliższy w rozmiarach flagowemu Modelowi X, zachowując jednak zdecydowanie bardziej atrakcyjną cenę.

Jedną z najbardziej ekscytujących cech Modelu Y L jest możliwość składania drugiego rzędu siedzeń na płasko. Grace Tao, wiceprezes Tesli w Chinach, opisała nowy model jako „6-miejscowy luksusowy SUV full-scene”. W chińskim kontekście określenie „full-scene” sugeruje, że wszystkie siedzenia — w tym drugi rząd — można złożyć, tworząc płaską powierzchnię. To ogromna zaleta, szczególnie w porównaniu do sześciomiejscowego Modelu X, w którym drugi rząd nie składał się całkowicie, co znacząco ograniczało przestrzeń ładunkową.

Jeśli Tesla rzeczywiście wprowadzi tę funkcję, Model Y L zyska przewagę nad innymi sześciomiejscowymi SUV-ami, oferując nie tylko komfort, ale i funkcjonalność — od przewozu pasażerów po transport większych przedmiotów.

Porównanie Tesli Model Y z Modelem Y L

Model Y L nie tylko rośnie w rozmiarach, ale wprowadza też kilka istotnych zmian technicznych. Kluczowe różnice w porównaniu do standardowego Modelu Y to wspomniane już wymiary: Model Y L mierzy 4976 mm długości, 1920 mm szerokości i 1668 mm wysokości, wobec 4797 mm × 1920 mm × 1624 mm w standardowym modelu. Rozstaw osi to 3040 mm, w porównaniu do 2890 mm, a waga to 2088 kg, czyli jest o 167 kg cięższy od Modelu Y.

Model Y L będzie dostępny w wariantach z silnikiem o mocy 142 kW lub 198 kW, podczas gdy standardowy Model Y oferuje 220 kW. Jeśli chodzi o baterię, to w zależności od wersji, zastosowano akumulatory LFP (CATL) lub NCM (LGES Nanjing). Prędkość maksymalna się nie zmieniła i dalej wynosi 201 km/h, tak samo jak w standardowym Modelu Y.

Pojazd zachowuje charakterystyczne dla Tesli osiągi, a większe rozmiary nie powinny wpływać na dynamikę jazdy. Opony w rozmiarach 255/45R19 lub 275/45R19 mają zapewnić stabilność i komfort, a wydłużony rozstaw osi ma poprawić prowadzenie, szczególnie na długich trasach.

Cena i dostępność Modelu Y L

Choć dokładna cena Modelu Y L nie została jeszcze ujawniona, Tesla sugeruje, że będzie on tylko nieznacznie droższy od standardowego Modelu Y. To świetna wiadomość, zwłaszcza w konkurencyjnym rynku chińskim — gdzie na jesień tego roku zadebiutuje ten samochód — i gdzie przystępna cena w połączeniu z zaawansowanymi funkcjami może przyciągnąć rzesze klientów; bo Tesla w Państwie Środka nadal cieszy się sporym zainteresowaniem. Oficjalna premiera została zapowiedziana na jesień 2025 roku, a pojazd pojawił się już w dokumentach chińskiego Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych (MIIT), co potwierdza rychłe wprowadzenie na rynek.

Źródło: Tesla

Dlaczego Model Y L może być hitem?

Tesla Model Y L łączy w sobie zalety Modelu X — przestronność i komfort — zachowując cenę zbliżoną do standardowego Modelu Y. Możliwość składania drugiego rzędu siedzeń na płasko, większa przestrzeń dla pasażerów trzeciego rzędu i konkurencyjne osiągi sprawiają, że Model Y L ma szansę stać się liderem w segmencie elektrycznych SUV-ów. Na ten moment nie ma informacji, czy większy Model Y trafi do Ameryki lub Europy, ale gdy pojawią się jakiekolwiek zapowiedzi, to od razu Was o tym poinformujemy.