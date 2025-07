Windows 11 25H2 nadchodzi z nowymi restrykcjami dla producentów sprzętu. Co to oznacza dla zwykłych użytkowników

Windows 11 25H2 zwiększyć wymagania, ale czy to nie przesada względem już zwiększonych po 10-tce?

W ramach stałego zaangażowania w poprawę jakości i niezawodności sterowników systemu Windows firma Microsoft zaktualizowała wymagania dotyczące analizy statycznej dla certyfikacji sterowników w nadchodzącej wersji systemu Windows. Analiza statyczna jest podstawowym wymogiem Programu Zgodności Sprzętu Windows – Techcommunity Microsoft

Czytaj też: Mistral AI idzie va banque. Francuski Le Chat zyskuje mnóstwo nowych funkcji

Analiza statyczna to proces sprawdzania kodu oprogramowania (w tym przypadku sterownika) bez faktycznego uruchamiania go. Jako że pracowałem wcześniej na produkcji, mogę to zobrazować jako moment, w którym otwierając instrukcję wykonania przedmiotu, sprawdzamy, czy mamy do tego odpowiednie stanowisko, narzędzia i czy są niebezpieczne przedmioty wokół.

Czytaj też: Rewolucja dla użytkowników Xbox z abonamentem Game Pass Ultimate

W praktyce oznacza to, że aby sprzęt otrzymał certyfikację potwierdzającą jego niezawodną kompatybilność z ekosystemem Windows 11 25H2, producenci będą zobligowani do przejścia przez rygorystyczny proces, w którym ich sterowniki zostaną poddane szczegółowej inspekcji i autoryzacji przez firmę Microsoft. Czyli dla producentów sprzętu proces certyfikacji sterowników stanie się bardziej wymagający.

Czytaj też: Jeśli szukasz ultralekkich laptopów, to LG ma coś właśnie dla Ciebie!

Zwiększenie wymagań ma poprawić jakość ekosystemu Windows, sprawiając, że system będzie niezawodny i bezpieczny (mniej błędów i problemów na słabszym sprzęcie). Chociaż może to generować dodatkowe obciążenie dla producentów sprzętu, dla użytkownika końcowego jest to zmiana, która ma przynieść korzyści bez bezpośrednich kosztów czy blokad. Dlatego mimo problemów ze zwiększeniem wymagań przy przejściu z Windowsa 10 na 11, te dodatkowe wymogi nie mają wpłynąć na zwykłego śmiertelnika.