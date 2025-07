Home Nauka Jeśli szukasz ultralekkich laptopów, to LG ma coś właśnie dla Ciebie!

Podobnie jak inni producenci sprzętu elektronicznego, LG intensywnie wkracza na rynek komputerów ze sztuczną inteligencją, kładąc główny nacisk na serię LG gram. Firma promuje swoje najnowsze laptopy AI pod hasłem “Hybrid AI”, co podkreśla ich unikalne podejście do sztucznej inteligencji. Urządzenia te integrują funkcjonalności AI realizowane bezpośrednio na sprzęcie (on-device AI) z potencjałem przetwarzania w chmurze. Ostatnio ten gigant technologiczny poszerzył swój asortyment o uznaną linię laptopów LG gram, a jego najnowsze modele to LG gram Pro – 16Z90TR i 17Z90TR, które nie tylko są lekkie, ale i wydajne.