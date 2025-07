Xiaomi “Pandora” – tajemniczy smartfon przywróci innowację sprzed lat?

Zewnętrzny ekran powróci w Xiaomi “Pandora”?

Najnowsze przecieki sugerują, że chiński gigant pracuje nad nowym smartfonem, który ponownie zostanie wyposażony w dodatkowy wyświetlacz na tylnej części obudowy, podobny do tego, który wyróżniał model Mi 11 Ultra. Pierwsze wzmianki o tajemniczym urządzeniu pojawiły się w ubiegłym miesiącu, wskazując na horyzontalny dodatkowy ekran umieszczony obok modułu aparatu. Teraz, nowe, bardziej szczegółowe informacje pochodzą bezpośrednio z oprogramowania Xiaomi.

W najnowszej wersji HyperOS odkryto odniesienia do urządzenia o nazwie kodowej Pandora i oznaczeniu modelu Q200. Co najważniejsze, w kodzie źródłowym znajduje się wyraźna wzmianka o wsparciu dla sub-ekranu. Xiaomi nie wprowadziło na rynek telefonu z dwoma wyświetlaczami od czasu wspomnianego Mi 11 Ultra, który dostał niewielki ekran wbudowany w moduł aparatu. Pozwalał on na szybkie sprawdzanie powiadomień, kadrowanie zdjęć selfie i kilka inne “sztuczki”. Pomysł jednak nie przyjął się szerzej, a firma nie powracało do niego – aż do teraz.

Według wcześniejszych przecieków, Q200 ma być najwyższej klasy wariantem serii Xiaomi 16, plasującym się tuż za Xiaomi 16 Ultra. Może on zająć miejsce obecnego modelu Pro, który i tak nie wychodził poza Chiny i podobnie jak Ultra, był nastawiony na mobilną fotografię. Producent nie dystrybuował go globalnie, by nie „kanibalizować” ultraflagowca. Zmiana kierunku może być więc dobrym rozwiązaniem, bo Xiaomi „Pandora” będzie oferował zupełnie inne doświadczenia niż model podstawowy czy Ultra. Tymczasem Xiaomi 16 i Xiaomi 16 Pro skupią się na kompaktowości z dodatkowymi ulepszeniami dla tego droższego modelu.

Na razie jednak Xiaomi oczywiście niczego oficjalnie nie potwierdziło, a szczegóły dotyczące specyfikacji sprzętowej pozostają owiane tajemnicą. Oznaczenie modelu urządzenia, 25098PN5AC, również nie dostarcza wielu informacji, poza samym faktem istnienia.

Źródła sugerują, że Q200 może zadebiutować już we wrześniu, obok standardowych modeli Xiaomi 16 i 16 Pro. Początkowa dostępność ma być ograniczona wyłącznie do Chin. To typowe dla strategii Xiaomi, które często wprowadza swoje bardziej eksperymentalne modele najpierw na rynek chiński, a dopiero później, na podstawie zebranych opinii, rozważa globalną premierę. Jeśli historia jest jakimkolwiek wskaźnikiem, Q200 może nie pojawić się na rynkach globalnych wcześniej niż na początku 2026 roku – o ile w ogóle do tego dojdzie.