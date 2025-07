Zamiast cieszyć się wakacjami, martwisz się o swoje przedmioty? Fresh ‘n Rebel Smart Finder może Ci pomóc! 

Nikt nie chce rozpoczynać podróży od stresu związanego ze zgubionymi przedmiotami

Nasz wybawca problematycznych sytuacji, czyli Smart Finder działa, wysyłając bezpieczny sygnał Bluetooth, który jest odbierany przez urządzenia w sieci Apple Znajdź, czyli takie jak iPhone’y, iPady czy MacBooki. Te urządzenia następnie przesyłają informacje o lokalizacji Smart Findera z powrotem do Ciebie. Dzięki temu możesz łatwo znaleźć zgubione przedmioty, lokalizując swój Smart Finder na mapie w aplikacji.

Dzięki temu urządzeniu możesz śledzić swoje przedmioty w dowolnym miejscu na świecie. Wystarczy przymocować go do kluczy, portfela, torby, bagażu, roweru lub obroży zwierzaka. Dzięki temu w problematycznych sytuacjach szybko zlokalizujesz zgubione rzeczy za pomocą aplikacji Znajdź na iPhonie, iPadzie, MacBooku lub Apple Watchu. Smart Finder wyróżnia się zdejmowaną, kolorową obudową, dostępną w charakterystycznych dla Fresh ‘n Rebel kolorach, co czyni go zauważalnym.

Nawet jeśli charakterystyczny kolor nie wystarczy i zgubisz przedmiot od znajdywania innych, a ktoś go znajdzie, dostaniesz stosowne powiadomienie. Dzięki temu zawsze masz lokalizację Smart Findera pod ręką. Dlatego warto używać aplikacji Znajdź na swoim urządzeniu Apple, by otrzymywać powiadomienia i łatwo zarządzać ustawieniami Smart Findera.

Dzięki zdejmowanym, kolorowym obudowom, użytkownik ma swobodę wyboru obudowy z brelokiem lub standardowej, na przykład do walizki czy portfela, która chroni urządzenie i nadaje styl. Dodatkowo odporność na kurz i wodę (IP67) gwarantuje bezpieczeństwo na plaży czy w górach, a nawet na nocnych imprezach. Na jej korzyść przemawia też fabryczna bateria CR-2032, która wystarcza na 8 miesięcy, a dołączona dodatkowa bateria wydłuża ten czas do 16 miesięcy. Jeśli chcesz się upewnić po długim czasie, jak się sprawy mają, sprawdzisz stan baterii Smart Findera w aplikacji Znajdź.