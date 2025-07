Orange przyspiesza z 5G – nowe pasmo 700 MHz dostępne dla pierwszych klientów

5G w paśmie 700 MHz od Orange to nowe możliwości dla mieszkańców odległych terenów

Niedawno pisaliśmy wam, że T-Mobile uruchomiło 22 stacje bazowe nowego pasma, zaczynając jednak od okolic Warszawy. Można było się spodziewać, że Orange zdecyduje się na podobny ruch, ale jak się okazało, pomarańczowy operator wystartował bardziej „turystycznie”. Pierwsze 45 stacji bazowych z pasmem 700 MHz zostało uruchomionych w takich regionach jak Kaszuby, okolice Mielna czy Pojezierze Sławskie niedaleko Leszna. Klienci, którzy zdecydowali się na wakacje w tych miejscach, będą mogli skorzystać z nowego rozwiązania.

Czytaj też: Nowa częstotliwość 5G już działa. T-Mobile uruchomił pierwsze nadajniki

Pasmo 700 MHz jest kluczowe dla zwiększenia dostępności technologii 5G na obszarach mniej zaludnionych. W przeciwieństwie do pasma C (3600 MHz), które doskonale sprawdza się w miastach i na gęsto zaludnionych terenach, zapewniając ultraszybki przesył danych i minimalne opóźnienia na krótkich dystansach, częstotliwości 700 MHz charakteryzują się znacznie większym zasięgiem sygnału od stacji bazowej. Dzięki temu technologia 5G może dotrzeć do domów i firm oddalonych od miejskich centrów, gdzie liczba użytkowników jest relatywnie mniejsza.

Czytaj też: Takiej oferty jeszcze nie było. Orange XS z gigantycznym pakietem danych

Uruchomienie usług 5G w paśmie 700 MHz to kolejny, istotny etap w strategii rozwoju sieci mobilnej Orange. Od stycznia ubiegłego roku klienci operatora korzystają już z 5G w paśmie C (3600 MHz), które zapewnia wysoką pojemność i niezawodność usług w miastach i podczas masowych wydarzeń.

Czytaj też: Letnia okazja w Plusie — smartfony z rabatem do 1000 złotych

Obecnie, zasięg 5G od Orange, uwzględniający samo pasmo C, obejmuje już blisko 50% mieszkańców Polski. Zgodnie z ambicjami zawartymi w strategii “Lead the Future”, Orange Polska zamierza objąć zasięgiem usług 5G ponad 90% populacji do końca 2028 roku. Aby osiągnąć ten cel, operator planuje znaczące inwestycje w rozwój sieci mobilnej, w tym 5G, w wysokości około 0,5 miliarda złotych rocznie w latach 2025-2028. To świadczy o determinacji Orange w dążeniu do zapewnienia szerokiego i wysokiej jakości dostępu do technologii 5G dla wszystkich Polaków.