Revolut wprowadza program lojalnościowy z punktami. Wymienisz je na zniżki do hoteli i mile lotnicze

Programy lojalnościowe to świetny sposób, by zachęcić konsumentów do korzystania z danych usług. Revolut najwyraźniej też o tym wie, bo jak donosi serwis Bankier.pl, firma rozpoczęła udostępnianie w Polsce takiego programu o nazwie RevPoints. Od teraz, klienci Revoluta będą mogli zbierać punkty za codzienne transakcje, a następnie wymieniać je na atrakcyjne nagrody, w tym mile lotnicze, bilety komunikacji miejskiej, zniżki na hotele, dane eSIM czy zakupy z wykorzystaniem Revolut Pay. To innowacyjne podejście do programów lojalnościowych, które może przyciągnąć jeszcze więcej użytkowników.