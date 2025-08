AMD Ryzen 9000X3D. Podwójna pamięć cache w 16-rdzeniowym procesorze 

AMD przygotowuje się do rozszerzenia swojej linii Ryzen 9000 „Granite Ridge” o dwa zupełnie nowe procesory Zen 5

Według informacji pochodzących od znanego leakera chi11eddog, w przygotowaniu są dwa modele z rodziny Granite Ridge opartej na architekturze Zen 5. Pierwszy to 8-rdzeniowy układ przypominający obecnego Ryzena 7 9800X3D, wyposażony w 96 MB pamięci podręcznej L3 i charakteryzujący się TDP na poziomie 120 W. Znacznie ciekawszy wydaje się jednak drugi model – 16-rdzeniowy procesor z imponującymi 192 MB pamięci L3 i TDP wynoszącym 200 W. Ta pojemność cache stanowi niemal dwukrotność tego, co oferuje obecny topowy model Ryzen 9 9950X3D z jego 128 MB.

Sekretem tak dużego bufora pamięci ma być konstrukcja dwu-CCD, gdzie każdy chiplet zawiera 32 MB wbudowanej pamięci oraz dodatkowe 64 MB zapewniane przez technologię 3D V-Cache. Daje to łącznie 96 MB pamięci L3 na każdy z dwóch chipletów. Taka architektura rozwiązuje główną bolączkę dotychczasowych 16-rdzeniowych procesorów AMD, jakim jest problem asymetrycznego planowania wątków. Wcześniejsze topowe modele łączyły jeden chiplet z 3D V-Cache ze standardowym CCD, co wymagało skomplikowanego zarządzania zadaniami przez system operacyjny.

W obecnych układach takich jak Ryzen 9 9950X3D podczas grania faktycznie wykorzystywana jest tylko połowa rdzeni. System dezaktywuje standardowy chiplet i kieruje wszystkie zadania wyłącznie na ten z dodatkową pamięcią podręczną. Nowa konstrukcja ma z kolei wyeliminować to ograniczenie, zapewniając pełny dostęp do wszystkich 16 rdzeni bez konieczności podejmowania kompromisów. Podwójny 3D V-Cache oznacza stabilnie wysoką przepustowość pamięci podręcznej w obciążeniach wielowątkowych, co jest szczególnie istotne dla współczesnych gier coraz lepiej wykorzystujących wielordzeniowość. Warto jednak zauważyć, że choć zwiększenie pojemności cache może przełożyć się na lepszą wydajność zarówno w grach, jak i aplikacjach profesjonalnych, realne korzyści poznamy dopiero po testach.

Czas wprowadzenia nowych procesorów nie jest zapewne przypadkowy. AMD prawdopodobnie szykuje odpowiedź na zapowiadane jednostki Intel Nova Lake, które również mają stawiać na większą pojemność pamięci podręcznej z myślą o graczach. Jeśli przecieki się sprawdzą, firma może umocnić swoją pozycję lidera w segmencie procesorów gamingowych. Społeczność entuzjastów już wyraża zainteresowanie, szczególnie 16-rdzeniową wersją, której cena może wynosić około 999 dolarów (około 3694 złote, a jeśli doliczymy podatek, będzie więcej). To dość pokaźna kwota, więc oczekiwania wobec wydajności są wysokie.

Nowe procesory AMD z podwójnym 3D V-Cache mogą oznaczać istotny krok w rozwoju architektury chipów desktopowych. Po latach konieczności wyboru między liczbą rdzeni a wydajnością w grach, gracze mogą w końcu otrzymać układ, który teoretycznie nie wymaga takich kompromisów. Pozostaje jednak zachować ostrożny optymizm do czasu niezależnych testów.