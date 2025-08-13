Apple startuje z promocją dla studentów, można sporo oszczędzić

Co proponuje Apple w swojej promocji?

Przede wszystkim ważny jest sposób przeprowadzenia promocji – jako że przeznaczona jest ona wyłącznie dla studentów, wymagane jest okazanie podczas zakupu legitymacji studenckiej. Rabat wynosi 10% i można z niego skorzystać u każdego partnera Apple, a dotyczy między innymi laptopów MacBook, komputerów stacjonarnych iMac i Mac Mini i tabletów iPad.

Krótko przypomnijmy, o czym mowa:

MacBook Air z czipem M4 – dostępny jest w dwóch rozmiarach, 13 i 15 cali, oraz w czterech eleganckich kolorach: Gwiezdnej Szarości, Srebrnym, Księżycowej Poświaty i Północy. Oba warianty charakteryzują się smukłą i wytrzymałą obudową unibody z aluminium, o grubości nieprzekraczającej 1,3 cm, co pozwala studentom na swobodną pracę i naukę w dowolnym miejscu. Nowy czip M4 gwarantuje potężny wzrost wydajności, a bateria pozwala nawet na 18 godzin pracy bez ładowania. Udoskonalona kamera 12 Mpix z funkcją Centrum Uwagi zapewnia perfekcyjny obraz podczas wideokonferencji, a innowacyjna funkcja Widok Biurka umożliwia jednoczesne prezentowanie obrazu z kamery i widoku z góry na swoje notatki. Dzięki obsłudze dwóch zewnętrznych monitorów 6K i wbudowanemu wyświetlaczowi Liquid Retina, praca wielozadaniowa staje się płynniejsza niż kiedykolwiek.

iPad Air z czipem M3 – dostępny w dwóch rozmiarach i czterech stylowych kolorach, 11-calowy model jest uosobieniem mobilności, podczas gdy większy, 13-calowy wariant oferuje rozszerzoną przestrzeń do nauki i kreatywnej ekspresji. Nowa, przeprojektowana klawiatura Magic Keyboard w niższej cenie, stworzona specjalnie dla iPada Air, zwielokrotnia jego funkcjonalność. Dzięki zaawansowanym kamerom, błyskawicznej łączności 5G oraz wsparciu dla Apple Pencil Pro i Apple Pencil (USB-C), iPad Air dostarcza studentom niezrównanych wrażeń, zarówno na uczelni, jak i poza nią.

iMac z czipem M4 to definicja komputera all-in-one, z bezkompromisową wydajnością do najbardziej wymagających zadań. Wyposażony w opcjonalny wyświetlacz z powłoką nanostrukturalną, kamerę 12 Mpix z funkcją Centrum Uwagi oraz złącza Thunderbolt 4, a wszystko to w niewiarygodnie smukłej konstrukcji. Studenci odczują znaczący wzrost produktywności dzięki nawet 1,7x szybszemu działaniu w aplikacjach takich jak Microsoft Excel i do 1,5x szybszemu ładowaniu stron w Safari w porównaniu z iMacem z czipem M1. Twórcy treści odkryją nowy wymiar możliwości – edycja zdjęć i wideo z zaawansowanymi filtrami w programach Adobe Photoshop czy Adobe Premiere Pro jest teraz nawet 2,1× szybsza. Gracze natomiast mogą liczyć na niespotykaną płynność rozgrywki, z nawet dwukrotnie wyższą liczbą klatek na sekundę w porównaniu do iMaca z czipem M1.

iPhone 16e to nowy, niezwykle wydajny model w przystępnej cenie. Napędzany superszybkim SoC A18, oferuje rewelacyjną żywotność baterii i zaawansowany system dwóch aparatów o rozdzielczości 48 Mpix. Zaprojektowany z myślą o trwałości, jest odporny na wodę, kurz i zachlapania (klasa IP68), a jego przedni panel chroni warstwa Ceramic Shield – szkło twardsze niż w jakimkolwiek innym smartfonie. To także iPhone z najdłużej działającą baterią w historii modeli z ekranem 6,1 cala – działa nawet do 6 godzin dłużej niż iPhone 11 i do 12 godzin dłużej niż wszystkie generacje iPhone’a SE. Dzięki technologii Face ID i systemowi kamer TrueDepth studenci mogą bezpiecznie odblokowywać urządzenie, autoryzować płatności i logować się do aplikacji w mgnieniu oka.

AirPods Max to słuchawki nauszne klasy premium, dostępne w pięciu wyrazistych kolorach, które zapewniają absolutnie niezrównane doznania słuchowe. Gwarantują niezwykle szczegółowy i bogaty dźwięk (także przestrzenny), przenosząc słuchanie muzyki na zupełnie nowy poziom. Każdy element ich autorskiego przetwornika został precyzyjnie zaprojektowany, by generować dźwięk z minimalnymi zniekształceniami w całym paśmie słyszalnym, dzięki czemu każda nuta brzmi czysto, klarownie i naturalnie.

AirPods 4 z aktywną redukcją hałasu (ANC) zostały zaprojektowane z myślą o doskonałym dopasowaniu i jeszcze wyższej jakości dźwięku. Po raz pierwszy w tej konstrukcji oferują funkcje takie jak Aktywna Redukcja Hałasu (ANC), Dźwięk Adaptacyjny oraz Tryb Kontaktu. Potężny czip H2 zapewnia krystalicznie czyste rozmowy dzięki funkcji Izolacji Głosu, a Wykrywanie Rozmów inteligentnie dostosowuje głośność, gdy tylko zaczniesz mówić.

To oczywiście tylko wycinek oferty – warto zajrzeć na stronę poświęconą promocji edukacyjnej a także sprawdzić oferty partnerów.