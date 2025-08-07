OLED bez wypalania i 240 Hz w 4K. Nowe monitory ASUS ROG zaskakują innowacjami

Technologia TrueBlack Glossy Film i algorytm ASUS Clear Pixel Edge

W praktyce nowa powłoka powinna znacząco poprawić komfort pracy w dobrze oświetlonych pomieszczeniach. Nie oznacza to jednak, że problem odbić został całkowicie wyeliminowany, wciąż warto zachować rozsądne podejście do ustawienia stanowiska. Drugą istotną poprawką jest algorytm Clear Pixel Edge zwalczający czerwono-zielone obwódki przy tekście i cienkich liniach. To ważna aktualizacja dla osób spędzających godziny przy arkuszach kalkulacyjnych, edycji kodu czy obróbce wideo, gdzie precyzja renderowania detali ma kluczowe znaczenie.

Czytaj też: Philips 27M2N6801M. Monitor gamingowy z dwoma trybami pracy

Oba 32-calowe monitory oferują rozdzielczość 4K (3840 x 2160) z czasem reakcji 0,03 ms GTG. Model XG32UCWMG osiąga 240 Hz w natywnej rozdzielczości, podczas gdy XG32UCWG pracuje z 165 Hz. Tryb obniżający rozdzielczość do FHD aktywowany jednym przyciskiem pozwala na osiągnięcie 480 Hz dla pierwszego modelu i 330 Hz dla drugiego. To rozwiązanie skrojone pod graczy e-sportowych, dla których płynność przeważa nad szczegółowością obrazu. Wbudowana funkcja Aspect-Ratio Control symuluje mniejsze ekrany 24 i 27 cali, co pomaga w skupieniu uwagi na kluczowych elementach rozgrywki.

Technologie Extreme Low Motion Blur i OLED Anti-Flicker mają zapewnić płynność obrazu przy włączonej zmiennej częstotliwości odświeżania, minimalizując jednocześnie męczące oczy migotanie. Warto jednak pamiętać, że skuteczność tych rozwiązań najlepiej ocenić podczas długiej sesji testowej.

Czytaj też: OpenAI zaszalało. GPT-OSS odpalisz na laptopie i za darmo!

Pakiet OLED Care Pro obejmuje okazjonalne odświeżanie pikseli, przesuwanie obrazu oraz ograniczanie jasności statycznych elementów interfejsu, by przeciwdziałać wypaleniu. Dodatkowym zabezpieczeniem jest czujnik Neo Proximity automatycznie przyciemniający ekran po wykryciu braku użytkownika. ASUS oferuje trzyletnią gwarancję na wypalenie panelu, co stanowi ważny argument dla osób wahających się przed inwestycją w technologię OLED.

W zakresie łączności producent zapewnił dwa porty HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 z DSC, USB-C z zasilaniem 15W oraz gniazdo słuchawkowe. Funkcja Auto KVM ułatwia przełączanie między dwoma podłączonymi urządzeniami przy użyciu jednego zestawu peryferiów. Oprogramowanie DisplayWidget Center pozwala na konfigurację ustawień obrazu i aktualizację firmware’u. Nowa podstawa zajmuje o 45% mniej miejsca niż w poprzednich 32-calowych monitorach ROG OLED, zachowując pełną regulację pozycji.

Czytaj też: Xbox przyszłości jak klocki dla dorosłych graczy. Moduły CPU i GPU będzie można aktualizować niezależnie

Monitory z serii ASUS ROG Strix OLED XG32U prezentują przekonującą odpowiedź na najczęstsze bolączki paneli OLED. Choć dopiero testy w normalnych warunkach użytkowania pokażą, jak skutecznie rozwiązano problemy z odbiciami i trwałością, to technologiczny postęp wydaje się znaczący. Dla graczy oczekujących głębokich czerni i szybkości reakcji mogą to być urządzenia warte rozważenia – zwłaszcza z gwarancją chroniącą przed główną obawą związaną z OLED.