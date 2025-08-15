Przełom w nośnikach pamięci. Ten dysk SSD zmieścisz w slocie na karty SIM

Nie tak dawno na rynku pojawiły się pierwsze karty pamięci microSD Express, które zapowiedziano jeszcze w 2023 roku. Nośniki, z których w pełni korzystają gry na Nintendo Switch 2, oferowane są w pojemnościach do 1 TB. Wyróżniają się one prędkością zapisu do 985 MB/s. Istnieją także karty SD Express, które potrafią osiągać do 3940 MB/s, przynajmniej w teorii. Z tych korzystają przede wszystkim kamery rejestrujące materiały w jakości 8K i robiące kilkadziesiąt zdjęć w wysokiej rozdzielczości na sekundę.

Tymczasem Biwin, chiński producent pamięci, szuka rozwiązania, które mogłoby pomóc w poprawie prędkości przy nieznacznie większych wymiarach niż w przypadku slotu na kartę SIM lub kartę pamięci. Takie rozwiązanie mogłoby przydać się tam, gdzie wymienny dysk jest najbardziej potrzebny – przy zapisywaniu dużej ilości plików lub przy dostępie do szerszej bazy danych, chociażby do większej ilości gier. Dodatkowo w erze narzędzi sztucznej inteligencji, które potrzebują dużej przestrzeni dla angażujących modeli do przetwarzania danych na urządzeniu, małe dyski SSD mogą być ciekawym rozwiązaniem.

Mini SSD od Biwin to nowy standard, który niekoniecznie znajdzie licznych klientów

Biwin nie nazywa swojego rozwiązania “Mini SSD”, a raczej mówi o nim jak o dysku SSD 1517. To dlatego, że ten ma 15 mm szerokości i 17 mm długości. Do tego jego grubość to zaledwie 1,4 milimetra – dwa razy tyle co w przypadku karty Nano SIM, ale już tylko o połowę więcej niż karta microSD, ale przede wszystkim mniej niż karta SD mająca około 2 mm grubości. Według analizy TheVerge to w dalszym ciągu mniej od dysków M2 2230 i 2280, które także są odczuwalnie większe.

GPD Win 5 może być pierwszą konsolką z nowym dyskiem SSD

Jaka jest prędkość rozwiązania Biwin? W teoretycznym scenariuszu może ono osiągać prędkości rzędu 3700 MB/s, a więc prawie czterokrotnie więcej niż karty microSD Express (985 MB/s) i porównywalnie do kart SD (3940 MB/s). To w dalszym ciągu odczuwalnie mniej niż najszybsze dyski M.2 2230 (do 8000 MB/s) oraz M2 2280 (do 14000 MB/s), ale nie tak odczuwalnie mniej niż maksymalny parametr pamięci UFS 4.1 (4300 MB/s) stosowanej w najnowszych smartfonach czy handheldach.

Dysk Mini SSD od Biwin znajdzie się na wysuwanej tacce

Zaletą rozwiązania Biwin jest łatwość korzystania z niego i wymiany w razie potrzeby. Jeśli będziemy chcieli skorzystać z innej biblioteki gier, wystarczy skorzystać z kluczyka do kart SIM i wysunąć kartę. Według firmy w dalszym ciągu zachowamy wodo- i pyłoszczelność obudowy na poziomie IP68, a do tego dysk powinien poradzić sobie z upadkiem z wysokości trzech metrów.

Na razie Biwin współpracuje z chińskimi producentami konsol i nietypowych urządzeń przenośnych. GPD Win 5 oraz OneNetbook OneXPlayer Super X to pierwsze rozwiązania z dyskiem Mini SSD.

Czy tym razem uda się stworzyć popularny nośnik pamięci z Chin?

Jeżeli pamiętacie czasy sprzed blokady działań Huawei przez rząd Stanów Zjednoczonych, to wiecie, że producent w swoich smartfonach implementował standard NM. Był on podobny do kart SIM, natomiast pozwalał na korzystanie z ich przestrzeni tak, jak miało to miejsce w przypadku microSD. Przegrał z nimi ze względu na popularność i sloty hybrydowe, ale także i ze względu na cenę. Tym razem sytuacja może być odmienna ze względu na atrakcyjne parametry takiego zestawu.

Chińskie firmy technologiczne nie chcą być biernymi partycypantami rynku technologii i proponują własne podejście do rozwiązywania problemów. Ostatnim wyrazistym przykładem tego podejścia była prezentacja standardu GPMI, który w przyszłości może wyprzeć standard DisplayPort i zagrozić HDMI dzięki większej przepustowości w mniejszym formacie. Biorąc pod uwagę, że rynek małych konsol-komputerów ciągle zyskuje na popularności, może to być idealne rozwiązanie.