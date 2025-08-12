Czy grozi nam niedobór pamięci DDR4? Sytuacja na rynku wygląda nieciekawie

Producenci elektroniki użytkowej zmagają się z wysokimi cenami i niedoborami materiałów

Napięta sytuacja podaży i popytu na DRAM podniosła ceny kontraktowe pamięci mobilnych. W trzecim kwartale 2025 roku cena LPPR4X wzrosła najbardziej od niemal dekady. Dostawcy pamięci DRAM i producenci OEM komputerów PC finalizują ceny kontraktowe na trzeci kwartał 2025 roku. Z powodu ograniczonej produkcji i skupienia się na segmencie serwerowym, większość popytu ze strony komputerów PC nie może być zaspokojona. W lipcu ceny modułów DDR4 8 GB do komputerów PC były wyższe niż ceny modułów DDR5 o tej samej pojemności, co jest rzadką „inwersją cenową”.

Z drugiej strony, wielu producentów, nie mogąc zapewnić sobie wystarczającej podaży, ograniczyło produkcję modeli z DDR4, zwiększając udział systemów opartych na DDR5. Ogólnie, pamięć DDR4 na rynku komputerów PC weszła w fazę wysokich cen i niskiej sprzedaży, a jej stopniowe wycofywanie z nowych modeli stało się nieuniknionym trendem. Dzięki zastosowaniu w obliczeniach AI, DDR4 stało się standardem w nowych centrach danych. Spowodowało to duże zamówienia od operatorów u trzech największych dostawców DRAM, którzy priorytetyzują rynek serwerowy. TrendForce jednak prognozuje, że w 2026 roku popyt na serwerowy DDR4 będzie spadał na korzyść DDR5.

W porównaniu z rynkami PC i serwerów, podaż pamięci DRAM dla sektora konsumenckiego jest jeszcze bardziej ograniczona. Segment ten, obejmujący sterowanie przemysłowe, sieci, telewizory, elektronikę użytkową i kontrolery, wykorzystuje głównie pamięć DDR4, która jest na niższym priorytecie u dostawców. W rezultacie nierównowaga między podażą a popytem jest tu szczególnie dotkliwa. Dane TrendForce wskazują, że już w lipcu ceny kontraktowe konsumenckich pamięci DDR4 wzrosły o ponad 60–85%, co doprowadziło do gwałtownej korekty cen na trzeci kwartał 2025 roku, ze wzrostem o 85–90% kwartalnie.

Dlatego, biorąc pod uwagę rynek pamięci DDR4, jeśli zamierzasz w najbliższym czasie złożyć tani komputer, lepiej dorzucić odrobinę więcej pieniędzy i zakupić płytę główną, która obsługuje pamięci DDR5.