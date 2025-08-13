Google kończy wsparcie dla swojej nawigacji na starszych smartfonach z Androidem

Koniec z nowymi aktualizacjami na Androidzie 9 i starszych wersjach systemu

Waze, popularna aplikacja nawigacyjna, ogłosiła istotną zmianę, która dotknie wielu użytkowników na całym świecie. Aplikacja, która od lat jest rozwijana równolegle do Map Google, zaczęła informować użytkowników, że wkrótce zakończy wsparcie dla starszych wersji systemu Android.

Zgodnie z doniesieniami, w nadchodzących aktualizacjach skończy się wsparcie dla wszystkich urządzeń działających na systemach Android 9 Pie i starszych. Użytkownik Reddita zauważył powiadomienie o tym, że jego samochodowy system multimedialny, działający na Androidzie 9, przestanie otrzymywać aktualizacje. Analiza najnowszych wersji beta aplikacji na APKMirror wykazała, że wymagają one do działania co najmniej Androida 10, podczas gdy wcześniejsze wersje wspierały jeszcze Androida 8 Oreo i 9 Pie.

Najtrudniejsza sytuacja czeka właścicieli tanich systemów multimedialnych do samochodów opartych na starszym Androidzie. Takie urządzenia praktycznie nigdy nie otrzymują aktualizacji systemowych, więc pozostaną na nieobsługiwanych wersjach. Problem dotknie też osób używających starych tabletów jako urządzeń służących tylko nawigacji. Wiele z tych sprzętów od lat funkcjonuje bez aktualizacji, co teraz przyniesie konkretne konsekwencje.

Choć aplikacja będzie nadal działać, użytkownicy stracą dostęp do nowych funkcji. Istniejące funkcje, takie jak informacje o ruchu drogowym i zgłoszenia od innych użytkowników, powinny działać bez zakłóceń. Nawigacja GPS będzie działać bez zmian, podobnie jak aktualizacje map obejmujące nowe drogi i zmiany tras. To ważne, bo aplikacja będzie przynajmniej spełniać swoje podstawowe założenia. Niestety trzeba się też liczyć z tym, że oprócz braku nowych funkcji, nie będzie również poprawek bezpieczeństwa i optymalizacji wydajności, co z czasem może stać się uciążliwe i na dłuższą metę również niebezpieczne.

Dla poszkodowanych istnieje praktyczna alternatywa. Mapy Google wciąż działają na urządzeniach z Androidem 8 Oreo i nowszymi wersjami, oferując zbliżone możliwości nawigacyjne. Choć brakuje tu charakterystycznych dla Waze społecznościowych funkcji jak raporty o policyjnych kontrolach czy wypadkach, podstawowa nawigacja i informacje o korkach pozostają solidne. Dla wielu może to być wystarczające rozwiązanie tymczasowe.

Decyzja o zakończeniu wsparcia dla starszych systemów operacyjnych jest podyktowana chęcią poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia procesu aktualizacji. Według danych Android Studio, około 12,4% wszystkich użytkowników Androida wciąż korzysta z Androida 9 Pie lub starszych wersji. Jest to znacząca część bazy użytkowników, która teraz będzie musiała zmierzyć się z kolejnymi ograniczeniami, a z czasem będzie ich tylko więcej, bo deweloperzy innych aplikacji będą decydować się na podobny krok.