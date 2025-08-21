Microsoft Advanced Shader Delivery. Nowa technologia może zrewolucjonizować ładowanie gier

Winowajcą są bowiem shadery – małe programiki odpowiedzialne za renderowanie grafiki i efekty, które muszą być skompilowane do działania na naszym GPU – dzieje się to albo przed rozpoczęciem właściwej rozgrywki, albo podczas samej gry, gdy konkretny kod jest potrzebny po raz pierwszy.

Advanced Shadow Delivery – zamiast kompilacji na urządzeniu gotowe bazy danych

Z pomysłem na rozwiązanie problemu wyszedł Microsoft – technologia Advanced Shader Delivery ma znacząco przyspieszyć proces uruchamiania gier i zlikwidować shader shuttering podczas zabawy. Obiecanki cacanki? Niekoniecznie.

Jak już pisałem, tradycyjny proces przygotowania gry do pracy polega na kompilacji shaderów bezpośrednio na komputerze gracza. To czasochłonne (w przypadku niektórych gier zwyczajnie upierdliwe) i obciążające sprzęt zadanie, które na dodatek musi być powtarzane po każdej aktualizacji sterownika. Apage.

Pomysł Microsoftu w teorii jest bardzo prosty: firma stworzyła nowy standardowy format, nazwany State Object Database (SODB), służący do pakowania shaderów z gier. Zebrane dane lądują w chmurze, gdzie przy pomocy kompilatorów użyciu kompilatorów są przygotowywane dla każdego GPU i rozprowadzane jako Precompiled Shader Database (PSDB). Gracze pobierają gotowe, prekompilowane pliki razem z grą.

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacja Xbox PC rozpoznaje konfigurację systemu i automatycznie ściąga odpowiednią bazę PSDB. Dzięki temu gra może od razu korzystać z gotowych shaderów, omijając żmudny proces kompilacji.

Wstępne wyniki testów. Redukcja czasu ładowania nawet o 85 procent

Testy na grze Avowed studio Obsidian Entertainment wykazały imponujące 85-procentowe skrócenie czasów ładowania. To nie jedyna korzyść – Advanced Shader Delivery oszczędza także baterię w urządzeniach przenośnych i odciąża lokalny sprzęt, przenosząc ciężar obliczeniowy na serwery Microsoftu.

System radzi sobie z aktualizacjami sterowników czy wymianą karty graficznej – aplikacja Xbox PC automatycznie wykrywa zmiany i pobiera nowe pliki PSDB. W przypadku niestandardowych konfiguracji (np. dla wersji beta sterowników), można, rzecz jasna, dalej skompilować shadery lokalnie.

Ograniczenia i dostępność. Na początek tylko wybrane urządzenia

Advanced Shader Delivery zadebiutuje 16 października na handheldach Asus ROG Ally i ROG Ally X (i w sumie na nich najbardziej będzie widać zalety), ale będzie oczywiście też na innych PC, pod warunkiem pobierania gier zse sklepu Microsoftu z pomocą Xbox PC. Tyle na początek, we wrześniu bowiem Microsoft planuje wydać AgilitySDK, które umożliwi deweloperom i platformom implementację tej technologii w szerszym zakresie – nie będzie przeszkód, żeby takie rozwiązanie znalazło się choćby w sklepie Steam.

Odpowiednie SDK zapewnią prostą, nie wymagającą większych nakładów integrację nowej techniki dla deweloperów, Microsoft planuje także wdrożenie ASD bezpośrednio w silnikach gier (przynajmniej tych, za które odpowiada), żeby nowe funkcje stały się jak najszerzej dostępne. I bardzo dobrze, bo człowieka może szlag trafić, jak czeka długie minuty na start ulubionej gry.