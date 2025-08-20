Premiera Asus ROG Xbox Ally coraz bliżej. Steam Deck poczuje oddech konkurencji w październiku

Z pewnością Microsoft ma duże nadzieje dotyczące swojego gamingowego handhelda. W końcu przy okazji jego premiery pokaże też odchudzoną wersję Windowsa, która trafi też w późniejszym terminie na inne konsolki. W obliczu niemrawej sprzedaży Xboxa i rozmieniania wizerunku marki na drobne w postaci stawiania na strumieniowanie gier z telewizorów oraz innych urządzeń, które nie są konsolami stacjonarnymi. W czerwcu Microsoft odnotował, że jego subskrypcje opłaca miesięcznie 35 milionów osób i jest to wzrost o milion w ciągu roku i trzech miesięcy (34 miliony subskrypcji w lutym 2024 roku).

Konsole przenośne mogą okazać się świetnym narzędziem do promowania tych abonamentów. Z jednej strony to doskonałe sprzęty do próbowania mniej oczywistych i mniej wymagających pod względem wydajności gier. Z drugiej strony te najbardziej wymagające tytuły nadal można uruchomić w podstawowych ustawieniach albo zdecydować się na strumieniowanie ich przez chmurę. Na mniejszych ekranach nie będzie tak łatwo zauważyć pewnych niedostatków grafiki.

Microsoft i Asus wierzą, że ROG Xbox Ally zdąży trafić do graczy jeszcze przed czarnym miesiącem piątkiem oraz świętami. Na drodze mogą stać jednak czynniki globalnej polityki.

Asus ROG Xbox Ally z oficjalną datą premiery

Od pewnego czasu mogliśmy mieć większą pewność, że konsolki Asusa nie tylko trafią do nas w tym roku, ale zrobią to z odpowiednim zapasem. Według przecieków składanie zamówień przedpremierowych miało rozpocząć się 20 sierpnia, a konsola miała trafić do sprzedaży 16 października. Tylko druga część tych plotek okazała się prawdą. Swoją odpowiedź na SteamOS Microsoft zaprezentuje we czwartek, niecały tydzień po premierze chociażby Battlefielda 6.

Asus ROG Xbox Ally zadebiutują 16 października

Gier z pewnością nie zabraknie, w końcu dzięki układom AMD Ryzen Z2 A oraz AMD Ryzen AI Z2 Extreme oraz Windowsowym bibliotekom odpalimy na tych konsolach to samo, co uruchomimy na naszych komputerach. Do tego 16 lub 24 GB pamięci operacyjnej LPDDR5X powinny wystarczyć do obsłużenia bardziej wymagających tytułów. Zagadką pozostaje jeszcze zapas pamięci graficznej w obydwu układach, ale wiemy, że pobór mocy układu Ryzen Z2 A będzie wahał się między 6 a 20W, a wersji Z2 Extreme między 15 a 35W.

16 października wydaje się idealnym okresem na premierę także z racji braku bezpośredniej, nowej konkurencji. Szczęśliwie Polska jest jednym z rynków, na których konsola zaliczy premierę właśnie w tym terminie. Inne kraje to: Arabia Saudyjska, Australia, Belgia, Chiny (tylko wersja ROG Xbox Ally X), Czechy, Dania, Filipiny, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Hong Kong, Irlandia, Japonia, Kanada, Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Singapur, Szwajcaria, Szwecja, Stany Zjednoczone, Tajwan, Turcja, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Nadal nie znamy cen konsol Asus ROG Xbox Ally. Winne są zamieszania polityczne

Na razie Microsoft ani Asus nie przybliżyli nam cen konsol ROG Xbox Ally oraz ROG Xbox Ally X. Plotki sugerują, że prostszy wariant z mniejszą mocą obliczeniową miałby kosztować 599 euro, zaś ASUS ROG Xbox Ally X (powodzenia z wytłumaczeniem babci, jaką konsolę chcecie na świąteczny prezent) może kosztować 899 euro. Teoretycznie ceny miały zostać ujawnione na targach Gamescom, ale cena nie jest jeszcze znana. Powód jest ten sam, co w przypadku wielu sprzętów – niepewność wynikająca z globalnej polityki celnej.

Podczas sesji pytań z dziennikarzami Jason Ronald, wiceprezydent ds. urządzeń i ekosystemu Xbox przyznał wprost, że firma potrzebuje więcej czasu, by rozgryźć temat wpływu makroekonomii na ceny i informacje na temat sprzętu pojawią się we wrześniu lub w październiku. Kto wie, być może premiera opóźni się na tyle, że i do Brazylii, Indii, Indonezji i Tajlandii, które mają otrzymać sprzęt później, zdąży on dotrzeć na czas.