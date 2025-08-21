Syty koniec wakacji w Game Pass. Xbox zadbał o graczy!

Usługa Microsoftu, od lat uznawana za jedną z najkorzystniejszych propozycji na rynku gier wideo, konsekwentnie dostarcza świeżej zawartości i zaskakujących premier. Dzięki modelowi abonamentowemu, który udostępnia setki tytułów bez dodatkowych kosztów, zyskujemy dostęp zarówno do dużych produkcji AAA, jak i mniejszych, niezależnych perełek, które często odkrywane są „przy okazji” i zostają z nami na dłużej. Mimo, że złote czasy Game Passa za 4 zł się już skończyły, to i tak jest to kusząca opcja dla graczy, w której nowości warto śledzić.

Końcówka wakacji zapowiada się wyjątkowo interesująco. Na liście drugiej dawki sierpniowych nowości znajdziemy mieszankę gier nastawionych na widowiskową akcję, immersyjne światy dla miłośników fabuły oraz propozycje idealne do krótszych, relaksujących sesji. Co pod koniec tego miesiąca trafi do Game Passa?

Xbox Game Pass — pełna rozpiska gier w drugiej połowie sierpnia 2025

Blacksmith Master (Game Preview) (PC) — już dostępne — Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Game Preview) (PC) — już dostępne — Game Pass Ultimate, PC Game Pass Void/Breaker (PC) — już dostępne — Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Heretic + Hexen (Chmura, Konsole, PC) — już dostępne — Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Chmura, Konsole, PC) — już dostępne — Game Pass Ultimate, PC Game Pass Persona 4 Golden (Chmura, Konsole, PC) — 20 serpnia — Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Persona 4 Golden to rozszerzona wersja kultowego jRPG-a, w którym wcielamy się w licealistę odkrywającego tajemniczy świat ukryty w telewizorze. Łączy codzienne życie ucznia z turową walką i przyzywaniem magicznych Person. Gra zachwyca głęboką fabułą, barwną oprawą i rozbudowanym systemem relacji, tworząc niezapomniane doświadczenie RPG. Persona to prawdziwe złoto (w wersji Golden ma to podwójne znaczenie) i powinniście dać jej szansę, nawet, jeśli nie przepadacie za krami z Kraju Kwitnącej Wiśni.

Herdling (Chmura, PC, Xbox Series X|S) — 21 sierpnia — Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Chmura, PC, Xbox Series X|S) — 21 sierpnia — Game Pass Ultimate, PC Game Pass Gears of War: Reloaded (Chmura, PC, Xbox Series X|S) — 26 sierpnia — Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Gears of War: Reloaded to remaster kultowego trzecioosobowego taktycznego shootera z 2006 roku. Wcielamy się w Marcusa Feniksa, żołnierza walczącego z podziemną rasą Szarańczy na planecie Sera. Gra łączy intensywną i brutalną akcję, walkę z wykorzystaniem osłon oraz charakterystyczny arsenał, w tym uproszczony Lancer. Kampania wspiera dwójkową kooperację (również na podzielonym ekranie), a tryb multiplayer obsługuje do ośmiu graczy na raz. Remaster oferuje szereg technicznych ulepszeń: tekstury 4K, HDR, VRR, Dolby Vision, Dolby Atmos, zniesione ekrany ładowania, płynny rendering (60 FPS w kampanii, 120 FPS w multiplayerze). Zawiera też wszystkie dodatki z Ultimate Edition (kampanie, mapy, kosmetyki) i debiutuje na PS5 — z pełnym wsparciem dla cross-play i cross-progression. Premiera zaplanowana na 26 sierpnia 2025 roku, a wcześni właściciele Ultimate Edition oraz abonenci Game Passa otrzymają ją za darmo.

Dragon Age: The Veilguard/Straż Zasłony — (Chmura, PC, Xbox Series X|S) — 28 sierpnia — Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Dragon Age: The Veilguard to RPG akcji osadzone w mrocznym fantasy świecie Thedas. Wcielamy się w Rooka, tytułowego Veilguarda — tworzymy jego rasę, klasę i historię, a potem prowadzimy przez świat pełen pradawnych bogów, w tym uległego Solasa. Gra łączy dynamiczną akcję (uniki, parry, kombinacje zdolności), taktyczne pauzowanie akcji, strategiczne dobieranie umiejętności oraz głęboką narrację i system relacji z siedmiorgiem towarzyszy.

Źródło: Electronic Arts, BioWare

Jakie gry znikną z Xbox Game Pass pod koniec sierpnia 2025?

Nowe ogłoszenia jak zawsze oznaczają nie tylko nowe gry, ale także listę produkcji, które opuszczą abonament „gamingowego Netfliksa”. 31 sierpnia z XGP znikną następujące gry:

Ben 10 Power Trip (Chmura, Konsole, PC);

Borderlands 3 (Chmura, Konsole, PC);

Paw Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay (Chmura, Konsole, PC);

Sea of Stars (Chmura, Konsole, PC);

This War of Mine: Final Cut (Chmura, Konsole, PC).

