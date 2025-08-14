Mobilne układy z 28 rdzeniami i grafiką Xe3 w Intel Nova Lake

Elastyczne podejście do grafiki z Xe3 i hybrydowa architektura na trzech poziomach

Sercem Nova Lake ma być zaawansowany podział pracy między różne typy rdzeni. Flaga Nova Lake-H ma łączyć aż 8 rdzeni wydajnościowych Coyote Cove, 16 rdzeni efektywnych Arctic Wolf oraz 4 specjalne rdzenie niskoprądowe LP. Razem daje to imponującą liczbę 28 jednostek obliczeniowych w jednym układzie. Rdzenie LP stanowią istotną nowość, ponieważ działają w fizycznie oddzielnym kafelku SoC, nie współdzielą pamięci L3 z pozostałymi i specjalizują się w operacjach o minimalnym zapotrzebowaniu energetycznym. To rozwiązanie może przynieść realne korzyści w codziennym użytkowaniu, choć realny wpływ na żywotność baterii poznamy dopiero po premierze.

W dziedzinie zintegrowanych układów graficznych Intel stawia na konfigurowalność. Architektura Xe3 Celestial pojawi się w dwóch wariantach: z 4 rdzeniami graficznymi w modelach maksymalizujących moc CPU oraz z 12 rdzeniami Xe w układach nastawionych na rendering. Szczególnie ciekawie zapowiada się konfiguracja 4P+8E+4LP wyposażona w pełną wersję iGPU. Teoretycznie pozwoli to użytkownikom wybrać laptop lepiej dopasowany do ich potrzeb. Warto jednak pamiętać, że Arrow Lake-H korzysta obecnie z 8 rdzeni Xe-LPG, więc zmniejszenie ich liczby w topowych CPU Nova Lake wymagać będzie znaczącego skoku wydajności per core, by uzasadnić ten ruch.

Seria Core Ultra 400 ma objąć szerokie spektrum modeli, od ekonomicznego Core Ultra 3 po flagowy Core Ultra 9. Segment entuzjastów (HX) otrzyma konfiguracje zbliżone do desktopowych odpowiedników Nova Lake-S. Najciekawszy może być jednak najniższy segment: Core Ultra 3 ma występować w dwóch odmianach, w standardowej (4P+4LP+4Xe) oraz budżetowej (2P+4LP+2Xe) całkowicie pozbawionej rdzeni E-core. Ta druga wersja ma zastąpić rozwiązania Wildcat Lake w najtańszych notebookach.

Podobnie jak w Meteor Lake i Arrow Lake, Intel utrzyma modułową konstrukcję opartą na oddzielnych kafelkach. Do dyspozycji projektantów będą dwa kafelki obliczeniowe: większy z 8P+16E i mniejszy z 4P+8E. Pojawiają się też niepotwierdzone doniesienia o wariancie Nova Lake-AX, który miałby konkurować z AMD Strix Halo. Brak spójnych informacji ze źródeł przemysłowych każe jednak podchodzić do tych rewelacji z dużą rezerwą.