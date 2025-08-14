powrót

Mobilne układy z 28 rdzeniami i grafiką Xe3 w Intel Nova Lake

Plotki o nadchodzącej generacji Nova Lake sugerują, że granice między laptopami a stacjonarnymi potęgami zacierają się bardziej niż kiedykolwiek. Czy rzeczywiście doczekamy się tak spektakularnego skoku w drugiej połowie 2026 roku? Przyjrzyjmy się dostępnym informacjom bez nadmiernego entuzjazmu. Firma z Santa Clara eksperymentuje z konfiguracjami, które jeszcze kilka lat temu wydawały się niemożliwe w urządzeniach przenośnych. Nowa architektura hybrydowa obiecuje nie tylko zwiększoną liczbę rdzeni, ale też inteligentniejsze zarządzanie zasobami. Szkoda tylko, że na ostateczną weryfikację tych obietnic przyjdzie nam poczekać ponad dwa lata. 
14.08.2025|Przeczytasz w 3 minuty
Elastyczne podejście do grafiki z Xe3 i hybrydowa architektura na trzech poziomach 

Sercem Nova Lake ma być zaawansowany podział pracy między różne typy rdzeni. Flaga Nova Lake-H ma łączyć aż 8 rdzeni wydajnościowych Coyote Cove, 16 rdzeni efektywnych Arctic Wolf oraz 4 specjalne rdzenie niskoprądowe LP. Razem daje to imponującą liczbę 28 jednostek obliczeniowych w jednym układzie. Rdzenie LP stanowią istotną nowość, ponieważ działają w fizycznie oddzielnym kafelku SoC, nie współdzielą pamięci L3 z pozostałymi i specjalizują się w operacjach o minimalnym zapotrzebowaniu energetycznym. To rozwiązanie może przynieść realne korzyści w codziennym użytkowaniu, choć realny wpływ na żywotność baterii poznamy dopiero po premierze. 

W dziedzinie zintegrowanych układów graficznych Intel stawia na konfigurowalność. Architektura Xe3 Celestial pojawi się w dwóch wariantach: z 4 rdzeniami graficznymi w modelach maksymalizujących moc CPU oraz z 12 rdzeniami Xe w układach nastawionych na rendering. Szczególnie ciekawie zapowiada się konfiguracja 4P+8E+4LP wyposażona w pełną wersję iGPU. Teoretycznie pozwoli to użytkownikom wybrać laptop lepiej dopasowany do ich potrzeb. Warto jednak pamiętać, że Arrow Lake-H korzysta obecnie z 8 rdzeni Xe-LPG, więc zmniejszenie ich liczby w topowych CPU Nova Lake wymagać będzie znaczącego skoku wydajności per core, by uzasadnić ten ruch. 

Seria Core Ultra 400 ma objąć szerokie spektrum modeli, od ekonomicznego Core Ultra 3 po flagowy Core Ultra 9. Segment entuzjastów (HX) otrzyma konfiguracje zbliżone do desktopowych odpowiedników Nova Lake-S. Najciekawszy może być jednak najniższy segment: Core Ultra 3 ma występować w dwóch odmianach, w standardowej (4P+4LP+4Xe) oraz budżetowej (2P+4LP+2Xe) całkowicie pozbawionej rdzeni E-core. Ta druga wersja ma zastąpić rozwiązania Wildcat Lake w najtańszych notebookach. 

 Podobnie jak w Meteor Lake i Arrow Lake, Intel utrzyma modułową konstrukcję opartą na oddzielnych kafelkach. Do dyspozycji projektantów będą dwa kafelki obliczeniowe: większy z 8P+16E i mniejszy z 4P+8E. Pojawiają się też niepotwierdzone doniesienia o wariancie Nova Lake-AX, który miałby konkurować z AMD Strix Halo. Brak spójnych informacji ze źródeł przemysłowych każe jednak podchodzić do tych rewelacji z dużą rezerwą. 

