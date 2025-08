Motorola przedstawia The Brilliant Collection – to połączenie luksusu I technologii

Smartfon i słuchawki w nowej, olśniewającej odsłonie kolekcji Motorola The Brilliant Collection

Składane smartfony, choć coraz popularniejsze, wciąż budzą duże zainteresowanie, ale w przypadku nowej edycji Motoroli razr 60, będzie ono podwójne. W tej wersji smartfon wyróżnia nowym kolorem PANTONE Ice Melt oraz luksusowym, pikowanym wykończeniem o trójwymiarowej fakturze. Urządzenie zostało ozdobione aż 35 ręcznie osadzonymi kryształami Swarovski, a największy z nich, o 26 fasetach, umieszczono w zawiasie, co sprawia, że przyciąga wzrok swoim blaskiem. Design inspirowany kryształami widoczny jest również na przyciskach regulacji głośności, co dodatkowo podkreśla elegancję i ekskluzywność modelu.

Kolekcję uzupełniają nowoczesne słuchawki douszne w formie klipsów – moto buds loop. Zaprojektowane z myślą o najwyższym komforcie, posiadają otwartą konstrukcję i zapewniają doskonałą jakość dźwięku dzięki technologii Sound by Bose. W ramach The Brilliant Collection słuchawki dostępne są w kolorze PANTONE Ice Melt i są również ozdobione kryształami Swarovski. Stanowią one odważne połączenie najnowszych trendów modowych z funkcjonalną biżuterią, stając się nie tylko urządzeniem audio, ale również wyrazicielem indywidualnego stylu.

Zestaw The Brilliant Collection został stworzony z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Dołączono do niego ekskluzywne etui dla smartfona razr 60 wraz z eleganckim paskiem, co zapewnia zarówno bezpieczeństwo, jak i stylowe dopełnienie całości. Jasne, nie jest to design dla wszystkich, bo przecież nie każdy lubi błyszczące połączenia, jednak dla osób, które lubią się wyróżniać, to może być coś fajnego. W dodatku słuchawki, przez swoją konstrukcję i ozdobniki w tej wersji, mogą być nie tylko zwykłym akcesorium, ale też nowoczesną biżuterią.

The Brilliant Collection to pierwsza z serii planowanych przez Motorolę tematycznych kolekcji, które mają łączyć technologię z modą, sztuką i stylem życia. Szczegóły dotyczące dostępności oraz ceny zestawu w Polsce zostaną ogłoszone w późniejszym terminie, więc jeszcze trzeba uzbroić się w cierpliwość. Limitowana edycja z pewnością zainteresuje osoby, które poszukują urządzeń łączących zaawansowane technologie z wyrafinowanym, luksusowym designem.