Reddit zastąpi Google? Platforma może stać się wyszukiwarką

Czy znacie to uczucie, gdy pytacie wyszukiwarkę o mniej oczywistą rzecz, a pierwszy wynik przekierowuje was właśnie na Reddit? Z pewnością taki ruch musiał zostać zidentyfikowany przez właścicieli serwisu poradowo-społecznościowego. To dzięki niemu w 2024 roku zapowiedziano Reddit Answers – wyszukiwarkę, dostarczającą odpowiedzi na pytania na bazie postów z serwisu. Za jej rozwój odpowiadało między innymi Google, które użyczyło modeli tworzonych w ramach Gemini.

Zarówno Google, jak i Reddit, ściśle ze sobą współpracują. Ta pierwsza firma potrzebuje sporego zasobu autentycznych ludzkich konwersacji oraz odpowiedzi na nurtujące internautów pytania. Reddit z kolei potrzebuje dobrego rozwiązania w zakresie wyszukiwania w obrębie swojego serwisu, gdyż w wielu przypadkach lepiej skierować się do Google i do naszego zapytania po prostu dopisać “Reddit”, by otrzymać dokładną odpowiedź.

To jednak ma ulec zmianie i to całkiem fundamentalnej.

Reddit stanie się wyszukiwarką? To całkiem możliwe

Fundamentem zmiany tego, czym jest Reddit, ma być funkcja Reddit Answers. Ta na razie jest dostępna w dwunastu regionach, a wśród nich nie ma Polski. To narzędzie, dzięki któremu po zadaniu zwykłego pytania w naturalny sposób, otrzymujemy kompleksową odpowiedź na bazie wypowiedzi zawartych w społecznościach serwisu. Na ten moment Reddit chwali się, że 6 milionów użytkowników tygodniowo wykorzystuje Answers do otrzymania odpowiedzi na swoje pytania. Przy 70 milionach aktywnych użytkowników zwykłej wyszukiwarki tygodniowo jest to jedynie procent, ale niedługo proporcje mogą się odwrócić.

Reddit Answers stanie się czymś więcej niż chatbotem AI

W komunikacie do akcjonariuszy Reddit firma chwali się nie tylko wzrostem przychodów do 500 milionów dolarów, ale i planami na to, jak zwiększyć przypływ pieniędzy. Jednym z pomysłów jest zintegrowanie zwykłej wyszukiwarki z Reddit Answers. Dostępne w górnej części witryny lub po kliknięciu w lupę w aplikacji rozwiązanie dostanie swój odpowiednik podsumowań AI od Google, które według niektórych badań mają zabijać internet.

Reddit Answers ma być mocniej wyeksponowane, by podkreślić rolę aplikacji, o której mówi CEO Steve Huffman: “Niezależnie od tego, czy jesteś nowym użytkownikiem otwierającym aplikację po raz pierwszy czy też powracającym użytkownikiem, pole wyszukiwania będzie dostępne dla osób, które otwierają aplikacje w poszukiwaniu czegoś konkretnego. Czasem ludzie otwierają aplikację, mając do niej pytanie”.

Jak ta ofensywa sztucznej inteligencji ma się do obecnej wizji serwisu? Według Huffmana, 80% użytkowników w najnowszym badaniu przyznało, iż wierzy, że na niektóre pytania mogą odpowiedzieć wyłącznie ludzie, a nie podsumowania AI. Tę potrzebę rozumieją też inni. Według Profound, platformy do podbijania widoczności marek w erze wyszukiwań AI, Reddit jest najczęściej cytowanym źródłem w podsumowaniach AI od Google i Perplexity oraz drugim najpopularniejszym źródłem używanym przez ChatGPT.

Konkurencja jest dobra, o ile nie zamknie internetu w małych bańkach

Google może poczuć na plecach oddech nie tylko Reddita. Swoje działania w kwestii wyszukiwarki podejmuje przecież Open AI, a całkiem przyzwoicie radzi sobie w tej dziedzinie Perplexity, które być może zostanie przejęte przez Apple.

Platforma, która ma 110 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie, ma też moc, o jakiej mogą pomarzyć Google czy OpenAI – zaangażowaną społeczność, gotową do tworzenia treści oraz odpowiadania na pytania w nieskrępowany sposób. Do tego serwis odnotowuje spore wzrosty, bowiem zwiększył bazę swoich użytkowników o 21% rok do roku. I podobnie jak TikTok, Reddit stał się dla wielu, szczególnie młodszych użytkowników, lepszym narzędziem do wyszukiwania niż Google. Jednocześnie to wszystko rodzi ryzyko kilku dostawców kluczowych usług, którzy zamykają je przed swoją konkurencją.