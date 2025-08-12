Samsung wkracza w nową erę jakości obrazu. Oto pierwszy na świecie telewizor z matrycą Micro RGB

Samsung pokazał 115-calowy telewizor z matrycą Micro RGB

Samsung po raz kolejny przesuwa granice technologii, wprowadzając na rynek pierwszy na świecie telewizor z 115-calowym ekranem wyposażonym w innowacyjną matrycę Micro RGB. To przełomowe rozwiązanie, które ma zdefiniować na nowo segment telewizorów ultra-premium. Sercem urządzenia jest opatentowana konstrukcja Micro RGB. Ekran zawiera matrycę mikroskopijnych diod LED, każda mniejsza niż 100 mikrometrów – to grubość ludzkiego włosa podzielona przez tysiąc. Kluczową różnicą w porównaniu do standardowych telewizorów jest indywidualne sterowanie każdym punktem świetlnym.

Ta technologia zapewnia kontrolę nad kolorem i kontrastem na poziomie dotąd niedostępnym w sprzęcie konsumenckim. Brzmi imponująco, choć przeciętny widz może się zastanawiać, czy różnica będzie aż tak zauważalna.

— mówi Taeyong Son, wiceprezes i szef zespołu R&D w Samsung Electronics. Ekran z matrycą zbudowaną z mikrometrowych diod LED RGB osiąga bezprecedensową precyzję sterowania odtwarzaniem kolorów i skalę kontrastu, podnosząc tym samym poprzeczkę w branży telewizorów

Wszystkie diody są kontrolowane przez zaawansowane algorytmy AI, które optymalizują zarówno obraz, jak i dźwięk. Dzięki sztucznej inteligencji, nowa wersja funkcji Wzmacniacz Kolorów Pro (Color Booster Pro) inteligentnie poprawia odcienie, analizując każdą klatkę w czasie rzeczywistym. Nowa funkcja Micro RGB Precision Color zapewnia natomiast precyzyjną syntezę kolorów, co przekłada się na żywy i maksymalnie realistyczny obraz. Telewizor może też pochwalić się 100% pokryciem gamy kolorów BT.2020 – międzynarodowego standardu wierności barw, a także certyfikatem „Micro RGB Precision Color” od renomowanego niemieckiego instytutu VDE.

Nowy telewizor wyróżnia się również technologicznymi udogodnieniami dla użytkownika. Funkcja Glare Free minimalizuje refleksy świetlne, co poprawia komfort oglądania w jasnym otoczeniu. Dodatkowo, dzięki Samsung Vision AI, telewizor oferuje inteligentnego asystenta głosowego Bixby, opartego na generatywnej sztucznej inteligencji.

Samsung zadbał także o bezpieczeństwo, wyposażając telewizor w Samsung Knox, czyli wiodące w branży rozwiązanie do ochrony danych. Firma obiecuje również do 7 lat aktualizacji systemu operacyjnego Tizen, co gwarantuje długoterminowe wsparcie. Po debiucie w Korei Południowej, telewizor Samsung Micro RGB trafi na rynek USA, a następnie planowana jest globalna dystrybucja, która ma obejmować różne rozmiary ekranów.