Stabilna wersja One UI 8 już we wrześniu. Beta wkrótce na kolejnych modelach

One UI 8 wkroczy w fazę beta, a oficjalna premiera już we wrześniu

Samsung rozpoczął publiczny program beta One UI 8 na urządzeniach z serii Galaxy S25 w maju, teraz natomiast firma ogłosiła, że w najbliższych tygodniach program ten zostanie rozszerzony na kolejne flagowce, w tym serię Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 oraz Galaxy Z Flip 6, na rynkach w Korei, USA, Wielkiej Brytanii i Indiach.

We wrześniu do programu beta dołączą również starsze, ale wciąż popularne modele, takie jak seria Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, a także wybrane telefony z serii Galaxy A (A36 5G, A55 5G, A35 5G, A54). Jednocześnie, właśnie we wrześniu, Samsung planuje udostępnić stabilną wersję One UI 8 dla najnowszych flagowych smartfonów, zaczynając od serii S25 i składaków z zeszłego roku. W dalszej części roku aktualizacji doczekają się właściciele pozostałych sprzętów producenta.

Choć One UI 8 jest postrzegane jako ewolucja, a nie rewolucja w stosunku do One UI 7, to wprowadza kilka znaczących ulepszeń, m.in.:

Nowy Samsung DeX — całkowicie przeprojektowany DeX jest teraz oparty na natywnym trybie pulpitu (Desktop Mode) systemu Android 16. Dzięki temu programiści nie muszą już dostosowywać swoich aplikacji do specyficznej nakładki Samsunga, co zapewnia lepszą kompatybilność i stabilność. Wszelkie przyszłe ulepszenia od Google w trybie pulpitu będą również automatycznie przenoszone do DeX. Odświeżony Quick Share — aplikacja do szybkiego udostępniania plików zyskała zupełnie nowy, pełnoekranowy interfejs. Zmiana ta upraszcza proces wysyłania i odbierania plików, wyraźnie oddzielając od siebie obie funkcje. Użytkownicy mogą teraz inicjować transfer bezpośrednio z poziomu Quick Share, bez konieczności przechodzenia do Galerii czy Menedżera plików. Ulepszony widok podzielonego ekranu — One UI 8 wprowadza nową formę wielozadaniowości. Użytkownicy mogą teraz wyświetlać dwie aplikacje w trybie podzielonego ekranu, gdzie jedna zajmuje 90% powierzchni, a druga, w mniejszym oknie, pozostałe 10%. To idealne rozwiązanie do jednoczesnego korzystania z dwóch aplikacji, np. do kopiowania informacji. Bardziej bezpieczny folder — funkcja Bezpiecznego Folderu została zbudowana od nowa w oparciu o natywny mechanizm Androida 15, znany jako Private Space. To rozwiązanie jest znacznie bezpieczniejsze i eliminuje luki, które pozwalały na przypadkowe ujawnianie ukrytych treści. Ponadto, do odblokowania Bezpiecznego Folderu konieczne jest zarejestrowanie odcisków palców oddzielnie. Integracja “Now Bar” z aplikacjami firm trzecich — pasek “Now Bar” z One UI 7, wyświetlający ważne, bieżące działania, zyskał wsparcie dla funkcji Live Updates z Androida 16. Dzięki temu będzie współpracować z wieloma aplikacjami firm trzecich, takimi jak aplikacje do zamawiania jedzenia czy taksówek, co znacznie zwiększy jego użyteczność.

Które urządzenia Samsung Galaxy otrzymają aktualizację One UI 8?

Chociaż południowokoreański gigant jeszcze nie ogłosił dokładnej listy wspieranych urządzeń, to na podstawie polityki firmy można dość precyzyjnie je określić. Należy jednak pamiętać, że nie jest to jeszcze oficjalne i pełne zestawienie.

Smartfony:

Seria Galaxy S: S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S22, S22+, S22 Ultra, S21 FE.

S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S22, S22+, S22 Ultra, S21 FE. Seria Galaxy Z: Z Fold Special Edition, Z Fold 6, Z Fold 5, Z Fold 4, Z Flip 6, Z Flip 5, Z Flip 4.

Z Fold Special Edition, Z Fold 6, Z Fold 5, Z Fold 4, Z Flip 6, Z Flip 5, Z Flip 4. Seria Galaxy A: A73, A56, A55, A54, A53, A36, A35, A34, A33, A25, A24, A15 (LTE+5G), A16 (LTE+5G), A06, A17.

A73, A56, A55, A54, A53, A36, A35, A34, A33, A25, A24, A15 (LTE+5G), A16 (LTE+5G), A06, A17. Seria Galaxy F: F56, F55, F54, F34, F16, F15, F06, F36.

F56, F55, F54, F34, F16, F15, F06, F36. Seria Galaxy M: M56, M55s, M55, M54, M34, M53, M33, M16, M15, M06.

M56, M55s, M55, M54, M34, M53, M33, M16, M15, M06. Seria Galaxy XCover: XCover 7, XCover 7 Pro, XCover 6 Pro.

Tablety:

Seria Galaxy Tab S: Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE, Tab S10 FE+, Tab S9 FE+, Tab S9 FE, Tab S9 Ultra, Tab S9+, Tab S9, Tab S8 Ultra, Tab S8+, Tab S8.

Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE, Tab S10 FE+, Tab S9 FE+, Tab S9 FE, Tab S9 Ultra, Tab S9+, Tab S9, Tab S8 Ultra, Tab S8+, Tab S8. Seria Galaxy Tab A: Tab A9, Tab A9+.

Tab A9, Tab A9+. Tab S6 Lite (2024).

Na koniec zalecam jeszcze odrobinę sceptycyzmu. Samsung optymistycznie podchodzi o harmonogramu, ale pamiętamy wielomiesięczne opóźnienia spowodowane błędami, które zmusiły Samsunga do przeprojektowania One UI 7. Miejmy nadzieję, że w tej generacji takich wpadek nie będzie i we wrześniu ruszy wdrażanie stabilnego One UI 8.