Samsung w końcu ustępuje – One UI 8.5 wprowadzi ogromną zmianę w nawigacji

Sposób nawigacji po interfejsie wybierzemy już na etapie konfiguracji. Trzeba tylko poczekać na premierę One UI 8.5

Wygląda na to, że Samsung jest gotowy porzucić kolejną tradycję i na dobre wejść w erę nowoczesnej nawigacji. Według najnowszych doniesień, w przyszłych wersjach One UI 8.5 południowokoreański gigant pozwoli użytkownikom na wybór między tradycyjnymi trzema przyciskami a popularnymi gestami nawigacyjnymi już podczas początkowej konfiguracji telefonu, co znacząco ułatwi życie nowym klientom.

Obecnie, gdy pierwszy raz uruchamiamy nowy smartfon Galaxy, domyślnym systemem nawigacji są trzy przyciski: wstecz, dom i ostatnie aplikacje. Przejście na gesty wymaga ręcznego odwiedzenia zakamarków ustawień po zakończeniu konfiguracji. Dla osób migrujących z iPhone’ów czy urządzeń z czystym Androidem, gdzie gesty są domyślne, to niepotrzebna bariera, która frustruje przy przejściu na modele Samsunga. Na szczęście kolejna duża aktualizacja oprogramowania może wprowadzić tutaj naprawdę znaczące zmiany.

Jak informuje serwis SammyGuru, w jednej z niewydanych jeszcze wersji One UI 8 pojawiły się odniesienia do nowego ekranu wyboru nawigacji. Chociaż funkcja ta nie jest obecna w najnowszych modelach Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7, które mają już preinstalowany One UI 8, źródło sugeruje, że może ona zostać dodana w kolejnej dużej aktualizacji, czyli One UI 8.5. Tego wydania spodziewamy się razem z serią Galaxy S26, mającej zadebiutować na początku przyszłego roku.

Testowana funkcja wyświetli przejrzysty ekran wyboru podczas konfiguracji początkowej. Użytkownik od razu zdecyduje między klasycznymi przyciskami a sterowaniem gestami. Eliminuje to frustrujące poszukiwania w menu, zwłaszcza że nie każdy użytkownik może nawet zdawać sobie sprawę z ich istnienia – ta drobna zmiana może więc potencjalnie wpłynąć na poprawę komfortu. Szkoda tylko, że Samsung potrzebował tyle czasu na tak oczywisty krok, ale w sumie już do tego przywykliśmy.

Południowokoreański gigant, podobnie zresztą jak inni liderzy na rynku, często niechętnie podchodzą do rozwiązań promowanych przez konkurencję, w tym wypadku przez Google’a. Do tej pory firma traktowała przyciski nawigacyjne jako element swojej tożsamości One UI, podobnie jak wcześniej bronił się przed adopcją płynnych aktualizacji. To podejście ma oczywiście swoje zalety w stabilności, zwłaszcza dla wieloletnich użytkowników sprzętów producenta, ale z drugiej strony, frustruje tych, którzy przechodzą na Galaxy ze sprzętów innych firm.

Warto tu podkreślić, że Samsung nie usunie dotychczasowego rozwiązania. Obie metody pozostaną dostępne, po prostu nie trzeba będzie szukać w ustawieniach gestów, bo wybierzemy je już na etapie konfiguracji sprzętu. Tradycjonaliści, którzy wolą fizyczne przyciski (szczególnie starsi użytkownicy), nie stracą swojej opcji. To nie rewolucja, lecz korekta długoletniego zaniedbania, ułatwiająca przesiadkę z innych platform, na czym powinno firmie szczególnie zależeć.