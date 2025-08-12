Seria Redmi Note 15 Pro oficjalnie potwierdzona. Premiera jeszcze w tym miesiącu

Smartfony Redmi Note 15 Pro nadchodzą

Sierpień 2025 zapowiada się gorąco dla fanów smartfonów. Xiaomi szykuje kolejną odsłonę swojej popularnej serii, która tradycyjnie podbija segment średniej półki. Oficjalne potwierdzenie terminu premiery pojawiło się zaskakująco wcześnie, zapowiadając istotne zmiany w nowych modelach. Wang Teng zapowiedział bowiem, że seria Note 15 Pro ma sprostać „najwyższym standardom 2025 roku”, oferując „najwyższą jakość wykonania”.

Zgodnie z raportami, najgłośniejszą nowością będzie obsługa komunikacji satelitarnej w wariancie Pro+. Urządzenie uzyskało certyfikat MIIT dla przesyłania wiadomości tekstowych poprzez chiński system nawigacji BeiDou. Ciekawe, że ta funkcja pojawia się wcześniej niż w flagowej serii K marki. Pozwoli ona na wysyłanie SMS-ów w rejonach pozbawionych zasięgu sieci komórkowych – rozwiązanie użyteczne w ekstremalnych sytuacjach, ale warto pamiętać, że to raczej gratka dla użytkowników na rodzimym rynku firmy, bo tylko tam taka łączność będzie obsługiwana. Z kolei model Pro otrzyma znacząco ulepszoną technologię ładowania. Certyfikat 3C potwierdza obsługę mocy aż 90 W. Oznacza to skrócenie czasu uzupełniania energii do około 30-40 minut.

Jeśli chodzi o resztę specyfikacji, tu plotki zdradziły nam jeszcze kilka istotnych szczegółów:

Procesor — Redmi Note 15 Pro ma być układ Qualcomm Snapdragon serii 7s, zapewniający solidną wydajność dla codziennych zadań i mniej wymagających gier.

Note 15 Pro ma być układ Qualcomm Snapdragon serii 7s, zapewniający solidną wydajność dla codziennych zadań i mniej wymagających gier. Wyświetlacz – mówi się, że smartfon będzie wyposażony w poczwórnie zakrzywiony panel OLED o rozdzielczości 1,5K z minimalnymi ramkami, deklarowany jako przyjazny dla wzroku.

– mówi się, że smartfon będzie wyposażony w poczwórnie zakrzywiony panel OLED o rozdzielczości 1,5K z minimalnymi ramkami, deklarowany jako przyjazny dla wzroku. Aparaty — konfiguracja ma obejmować główny sensor o rozdzielczości 50 Mpix o dużej matrycy, wspierany przez 50-megapikselowy obiektyw z teleobiektywem.

— konfiguracja ma obejmować główny sensor o rozdzielczości 50 Mpix o dużej matrycy, wspierany przez 50-megapikselowy obiektyw z teleobiektywem. Dodatkowe funkcje — smartfon może być wyposażony w symetryczne głośniki stereo oraz, wzorem poprzedników, mieć certyfikaty IP66, IP68 i IP69 potwierdzające odporność na wodę i pył. Spodziewany jest również wyświetlacz z technologią ochrony oczu.

Poprzednia generacja Redmi Note odniosła globalny sukces, stając się w pierwszej połowie 2025 roku najlepiej sprzedającym się smartfonem w przedziale 175-499 dolarów (około 1821 zł) w ponad 100 krajach. Nowe modele idą o krok dalej, wprowadzając funkcje premium jak łączność satelitarna. Czy to wystarczy, by utrzymać dominację? Oficjalna prezentacja w sierpniu odpowie na to pytanie i pokaże, jak te deklaracje przekładają się na praktykę użytkowania. Spodziewamy się również, że w kolejnych dniach Xiaomi ruszy z kampanią promocyjną, więc na pewno zdradzi nam kolejne szczegóły związane ze specyfikacją nadchodzącej serii.