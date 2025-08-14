Wszystkie funkcje Qsirch Premium bez ograniczeń od października

Qsirch 5.3.3 zaoferuje wszystkie funkcje premium za darmo

Dotychczasowy podział na darmową wersję Lite i płatne Qsirch Premium przestaje obowiązywać. Oznacza to, że użytkownicy podstawowej edycji automatycznie zyskają rozszerzone możliwości bez konieczności dokonywania skomplikowanych aktualizacji licencji ani ponoszenia kosztów. Qsirch słynie z błyskawicznego przeszukiwania pełnotekstowego dokumentów oraz inteligentnego filtrowania wspieranego algorytmami sztucznej inteligencji, co znacząco usprawnia zarządzanie danymi zgromadzonymi na serwerach.

Czytaj też: Nowe aplikacje dla Microsoft 365 zadebiutują na pasku zadań Windows 11

Prawdziwą rewolucję zapowiada jednak nadchodząca wersja 6.0 tego narzędzia. QNAP planuje wdrożenie lokalnie działających dużych modeli językowych, takich jak DeepSeek czy Gemma, zintegrowanych z technologią RAG. To rozwiązanie umożliwi prowadzenie wieloetapowych konwersacji w naturalnym języku, oznacza to, że system będzie rozumiał kontekst poprzednich pytań i generował odpowiedzi na podstawie treści przechowywanych bezpośrednio na serwerze użytkownika.

Kluczową zaletą jest możliwość uruchamiania tych zaawansowanych obliczeń lokalnie na wydajniejszych modelach NAS wyposażonych w dedykowane karty graficzne. Takie podejście nie tylko przyspiesza semantyczne wyszukiwanie, ale przede wszystkim wzmacnia ochronę prywatności, eliminując konieczność przesyłania wrażliwych danych do zewnętrznych chmur.

Czytaj też: Magnus APU dla Microsoft ma zasilać zarówno konsole, jak i komputery

Nie zapomniano o użytkownikach starszych systemów. Już pod koniec sierpnia 2025 roku pojawi się wersja 5.3.3, która zniesie ograniczenia licencyjne dla osób korzystających z poprzednich edycji oprogramowania QTS. To ważne udogodnienie dla tych, którzy z różnych przyczyn nie przeszli jeszcze na najnowsze wydanie, pozwalając im korzystać z pełni funkcji premium bez natychmiastowej konieczności kompleksowej aktualizacji infrastruktury.

Darmowe udostępnienie premium to nie tylko gest dobrej woli. W wypowiedzi dla mediów Vivian Luo, menedżerka produktu w QNAP, podkreśliła strategiczne znaczenie tego ruchu w coraz bardziej konkurencyjnym segmencie rozwiązań pamięci masowej. Firma wyraźnie stawia na demokratyzację zaawansowanych funkcji opartych na sztucznej inteligencji, licząc, że zwiększy to atrakcyjność jej ekosystemu.

Czytaj też: Steam ogranicza PayPal. Gracze z wielu krajów tracą dostęp do popularnej metody płatności

W dobie rosnących obaw o bezpieczeństwo danych, nacisk na lokalne przetwarzanie informacji może stać się istotną przewagą konkurencyjną. Dla użytkowników końcowych oznacza to dostęp do profesjonalnych narzędzi zarządzania danymi bez dodatkowych inwestycji. Qsirch 6.0 ma potencjał, by przekształcić zwykłe serwery NAS w zaawansowane centra zarządzania wiedzą.