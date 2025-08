Home Plus Wypadki na wakacjach — czy Polacy są gotowi na zagrożenia? Raport Plusa ujawnia zaskakujące dane

Wypadki na wakacjach — czy Polacy są gotowi na zagrożenia? Raport Plusa ujawnia zaskakujące dane

Wakacje to czas beztroski i relaksu, ale jak pokazują statystyki, wypadki zdarzają się częściej, niż mogłoby się wydawać. Wiele osób z bagażem wspomnień z urlopów nad wodą lub w górach jest również świadkiem niebezpiecznych zdarzeń. Plus, partner polskich służb ratowniczych, opublikował raport, który rzuca światło na świadomość Polaków w zakresie bezpieczeństwa w czasie wolnym. Wyniki badań są zaskakujące: co trzeci Polak był świadkiem wypadku podczas wakacyjnego wypoczynku. Raport pokazuje zarówno braki, jak i mocne strony w wiedzy na temat udzielania pomocy i wzywania ratowników.