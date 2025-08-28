Xiaomi HyperOS 3 w wersji beta. Wiemy, które modele jako pierwsze przetestują nowe oprogramowanie

Podsumowanie artykułu . . .

Po miesiącach spekulacji, Xiaomi oficjalnie ogłosiło, że HyperOS 3 wkracza w fazę testów, choć na razie w dość ograniczonym zakresie. To moment, który wielu entuzjastów marki wyczekiwało z niecierpliwością, ale też z pewną dozą ostrożności. Podczas wydarzenia w Chinach ogłoszono start programu beta dla najnowszej iteracji systemu. Rejestracja dla chętnych testerów ruszyła praktycznie natychmiast po prezentacji, choć na tę chwilę program dostępny jest wyłącznie na rynku chińskim. Firma zapowiada jednak, że w ciągu najbliższych tygodni ma objąć także inne regiony.

Które modele mogą liczyć na aktualizację do HyperOS 3 w pierwszej kolejności?

Lista urządzeń zakwalifikowanych do pierwszej fazy testów nie jest zaskoczeniem. Xiaomi postawiło na swój najnowszy i najpotężniejszy sprzęt, co jest dość standardowym podejściem w tego typu programach. W gronie szczęśliwców znalazły się:

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7S Pro

Wygląda na to, że producent chce najpierw sprawdzić stabilność systemu na flagowcach, zanim podejmie decyzję o szerszym wdrożeniu. To rozsądne posunięcie, choć pewnie rozczaruje właścicieli starszych modeli. Jak wspomniałam, obecnie program jest dostępny tylko w Chinach, ale Xiaomi obiecuje, że w ciągu najbliższych tygodni zostanie on rozszerzony na inne regiony, więc nie powinniśmy czekać aż tak długo.

Sama rejestracja w programie testów marki jest dość prosta. Należy odwiedzić Centrum Testów Wewnętrznych Społeczności Xiaomi i zalogować się danymi konta Mi. Po wybraniu odpowiedniego programu beta, system powinien poprowadzić użytkownika przez kolejne kroki. Xiaomi nie precyzuje dokładnie, jak długo trzeba czekać na aktualizację po rejestracji. Doświadczenie podpowiada, że może to zająć od kilku godzin do nawet kilku dni. Warto uzbroić się w cierpliwość.

Jak zwykle też przypomnę, że wersje beta zawsze niosą ze sobą pewne ryzyko. Xiaomi wyraźnie ostrzega, że oprogramowanie może zawierać błędy, nieukończone funkcje lub po prostu działać niestabilnie. Powrót do stabilnej wersji systemu bez utraty danych nie należy do najprostszych operacji. Rozsądnym rozwiązaniem jest więc testowanie na drugim urządzeniu, a nie na głównym smartfonie. Pełna kopia zapasowa zdjęć, kontaktów i ważnych dokumentów to absolutne minimum przed instalacją. Przyda się też cierpliwość, zwłaszcza w przypadku pierwszej wersji, bo ta może być pełna mniejszych lub większych niedociągnięć.

Mimo wszystko, fani marki i technologiczni entuzjaści będą mogli dość szybko poznać nowości przygotowane przez Xiaomi w ramach HyperOS 3, a także, dzięki swoim opiniom, pomóc w udoskonaleniu oprogramowania przed stabilnym wydaniem.