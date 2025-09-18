18 rdzeni i 80 TOPS. Czy Snapdragon X2 Elite Extreme zmieni rynek laptopów? 

Podsumowanie artykułu . . .

Sztuczna inteligencja. Prawdziwa potęga nowego Snapdragona

Snapdragon X2 Elite Extreme wyposażony został w 18 rdzeni podzielonych na dwie grupy. Dwanaście z nich to rdzenie Prime pracujące z bazową częstotliwością 4,4 GHz, przy czym dwa mogą dynamicznie przyspieszać do 5,0 GHz. Pozostałe sześć rdzeni Performance utrzymuje stałe taktowanie na poziomie 3,6 GHz. To znaczący krok naprzód dla architektury ARM, która do tej pory ustępowała układom x86 pod względem czystej mocy obliczeniowej.

Czytaj też: Abxylute One Pro z Nvidia GeForce Now. Chmurowe granie na małych urządzeniach wchodzi na nowy poziom!

Nowy procesor powstał w oparciu o trzecią generację 3-nanometrowego procesu technologicznego, co pozwoliło na zwiększenie gęstości tranzystorów przy zachowaniu dobrej efektywności energetycznej. W konfiguracjach testowych zastosowano 48 GB pamięci DDR5x, choć producenci laptopów będą mogli oferować nawet 128 GB RAM.

Wyniki prezentowane przez Qualcomma robią wrażenie. W testach Cinebench 2024 Multi-Core nowy układ osiągnął 2364 punkty, wyraźnie wyprzedzając Intel Core Ultra 9 285H i AMD Ryzen AI Max+ 395. W przypadku wydajności jednordzeniowej, z wynikiem 409 punktów, praktycznie zrównał się z Apple M4.

Jeszcze lepiej przedstawia się sytuacja w Geekbench 6.5, gdzie procesor zdobył 4074 punkty w teście jednordzeniowym i aż 23449 w wielordzeniowym. Tylko Apple M4 Max w komputerach stacjonarnych osiąga lepsze wyniki. Jeśli chodzi o grafikę, nowe GPU Adreno oferuje ponad dwukrotny wzrost wydajności względem poprzedniej generacji. W 3DMark Steel Nomad Light układ osiągnął 41,69 FPS, a w Solar Bay – 88,05 FPS. Qualcomm deklaruje, że w grach oznacza to płynność 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 1080p przy podstawowych ustawieniach.

Czytaj też: Android wkroczy do świata laptopów? Samsung może stworzyć Galaxy Book z systemem Google’a

Najbardziej imponującym elementem X2 Elite Extreme pozostaje procesor neuronowy Hexagon NPU o wydajności 80 TOPS. To ponad dwukrotnie więcej niż poprzednia generacja Snapdragon X Elite i znaczna przewaga nad Apple M4 oraz rozwiązaniami Intela. Wydajność ta znacznie przekracza wymagania Microsoft Copilot+, które wynoszą 40 TOPS.

W testach UL Procyon AI Computer Vision układ uzyskał 4151 punktów, dwukrotnie więcej niż konkurencyjne rozwiązania. Taka moc obliczeniowa umożliwia uruchamianie zaawansowanych modeli AI bezpośrednio na laptopie, co otwiera drogę do nowych zastosowań – od zaawansowanej obróbki multimediów po lokalne asystenty AI działające w czasie rzeczywistym.

Pierwsze laptopy z procesorami Snapdragon X2 Elite mają pojawić się w pierwszej połowie 2026 roku. Qualcomm może się pochwalić sukcesem pierwszej generacji – chipy Snapdragon X zdobyły 9% rynku laptopów powyżej 600 dolarów\ w USA i pięciu największych krajach europejskich w drugim kwartale 2025 roku.

Czytaj też: MSI wprowadza przystępny monitor QD-OLED dla graczy. Technologia premium w zasięgu zwykłego portfela

Warto jednak zachować zdrowy sceptycyzm. Wszystkie prezentowane wyniki pochodzą z testów przeprowadzonych przez Qualcomma na referencyjnych 16-calowych laptopach z 48 GB pamięci w idealnych warunkach. Rzeczywista wydajność w komercyjnych urządzeniach może różnić się od tych laboratoryjnych pomiarów.

Dodatkowym wyzwaniem pozostaje optymalizacja oprogramowania. Mimo postępów Windowsa na ARM, wiele aplikacji nadal wymaga emulacji, co może negatywnie wpływać na wydajność. Prawdziwy sprawdzian dla nowego procesora dopiero nadejdzie, gdy trafi do niezależnych testerów i zwykłych użytkowników. Snapdragon X2 Elite Extreme bez wątpienia stanowi znaczący postęp dla architektury ARM w laptopach. Jeśli przedstawione deklaracje wydajnościowe znajdą potwierdzenie w rzeczywistym użytkowaniu, Intel i AMD będą musiały poważnie przemyśleć swoje strategie na nadchodzące lata.