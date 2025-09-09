Kolejna aktualizacja OxygenOS 15 dla OnePlus 13 – więcej prywatności, nowe funkcje i lepsze animacje

Podsumowanie artykułu . . .

OnePlus 13 z nową aktualizacją OxygenOS

Aktualizacja OxygenOS 15.0.0.860 przynosi szczególnie ciekawe ulepszenie – funkcję BeaconLink, dostępną w menu ustawień sieci komórkowej. Technologia umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, obrazkowych i głosowych do osób w pobliżu bez połączenia z internetem. Rozwiązanie może okazać się przydatne podczas klęsk żywiołowych lub w miejscach o słabym zasięgu, choć pozostaje pytanie, jak często przeciętny użytkownik rzeczywiście skorzysta z tej funkcji.

Oprócz tego użytkownicy OnePlus 13 mogą liczyć na kilka praktycznych usprawnień w aplikacji Zdjęcia. Nowy album mapowy pozwala przeglądać fotografie z danymi lokalizacyjnymi bezpośrednio na mapie, co ułatwia odnajdywanie obrazów z konkretnych miejsc. Poprawiono również funkcjonalność albumu prywatnego – zdjęcia przeniesione z powrotem do publicznego wracają teraz do swoich oryginalnych lokalizacji w galerii.

OnePlus rozszerzył również możliwości zarządzania prywatnością. Użytkownicy mogą teraz zmieniać hasło prywatności z dowolnej dodatkowej strony Prywatnego Sejfu oraz bezpośrednio z zablokowanego albumu w aplikacji Zdjęcia. W Menedżerze Telefonu pojawiła się funkcja śledzenia czasu korzystania z ekranu, wyświetlająca statystyki dzienne i tygodniowe. To przydatne narzędzie dla tych, którzy chcą kontrolować swoje cyfrowe nawyki.

Nie zabrakło też szeregu mniejszych zmian. OnePlus ulepszył animacje podczas dotykania alertów na żywo i powiadomień na ekranie blokady oraz poprawił układ przycisków panelu zdalnego sterowania w aplikacji IR Remote. Firma zintegrowała także najnowszą poprawkę bezpieczeństwa Androida z września 2025 roku.

Oto pełny dziennik zmian OxygenOS 15.0.0.860 dla OnePlus 13

Nowy poziom płynności

Usprawniono animacje przy dotykaniu powiadomień i Live Alerts na zablokowanym ekranie.

Prawdziwa przyjemność w szczegółach

Dodano album mapowy, który umożliwia przeglądanie wszystkich zdjęć z danymi lokalizacyjnymi na mapie.

Po ponownym ustawieniu zdjęć z prywatnego albumu jako publiczne, ponownie pojawią się w swoich oryginalnych lokalizacjach, co ułatwia ich odnalezienie.

Możesz teraz zmienić hasło prywatności na każdej dodatkowej stronie Private Safe, a także w zablokowanym albumie w Zdjęciach.

Możesz teraz wyświetlić dzienny i tygodniowy czas korzystania z ekranu w zarządzaniu aplikacjami w ramach Phone Manager.

Usprawniono układ przycisków na panelu zdalnego sterowania na podczerwień.

Połączenia sieciowe

Możesz teraz wysyłać wiadomości tekstowe, graficzne i głosowe do pobliskich osób za pośrednictwem BeaconLink, nawet gdy nie ma połączenia z internetem. Funkcję tę można znaleźć w “Ustawieniach – Sieć komórkowa – BeaconLink”.

System

Zintegrowano wrześniową poprawkę bezpieczeństwa Androida z 2025 roku, aby zwiększyć bezpieczeństwo systemu.

Najnowsza aktualizacja OxygenOS 15 to krok w stronę bardziej intuicyjnego i bezpiecznego korzystania z OnePlus 13. Poprawa animacji, nowe opcje w zarządzaniu zdjęciami, większa kontrola nad prywatnością oraz innowacyjna funkcja BeaconLink to zmiany, które z pewnością zostaną docenione przez użytkowników. Jak to zazwyczaj bywa, aktualizacja jest wdrażana etapami, a w pierwszej kolejności trafia do użytkowników w Indiach. Pierwsi testerzy, którzy zainstalowali aktualizację, nie zgłaszają problemów z żywotnością baterii w porównaniu do poprzedniej wersji, więc jest szansa, że globalne wdrożenie ruszy naprawdę szybko.