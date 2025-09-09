powrót

Kolejna aktualizacja OxygenOS 15 dla OnePlus 13 – więcej prywatności, nowe funkcje i lepsze animacje

Joanna Marteklas
09.09.2025|Przeczytasz w 3 minuty
OnePlus znów postanowił zaskoczyć swoich użytkowników. Flagowiec chińskiego producenta – OnePlus 13 – otrzymuje właśnie kolejną aktualizację systemową, która przynosi kilka ciekawych rozwiązań. Choć na pierwszy rzut oka to standardowe wydanie, niektóre funkcje mogą znacząco wpłynąć na doświadczenia użytkowników. Warto jednak się nowościom, szczególnie jednej z funkcji, na którą wiele osób czekało.
OnePlus 13 z nową aktualizacją OxygenOS

Aktualizacja OxygenOS 15.0.0.860 przynosi szczególnie ciekawe ulepszenie – funkcję BeaconLink, dostępną w menu ustawień sieci komórkowej. Technologia umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, obrazkowych i głosowych do osób w pobliżu bez połączenia z internetem. Rozwiązanie może okazać się przydatne podczas klęsk żywiołowych lub w miejscach o słabym zasięgu, choć pozostaje pytanie, jak często przeciętny użytkownik rzeczywiście skorzysta z tej funkcji.

Oprócz tego użytkownicy OnePlus 13 mogą liczyć na kilka praktycznych usprawnień w aplikacji Zdjęcia. Nowy album mapowy pozwala przeglądać fotografie z danymi lokalizacyjnymi bezpośrednio na mapie, co ułatwia odnajdywanie obrazów z konkretnych miejsc. Poprawiono również funkcjonalność albumu prywatnego – zdjęcia przeniesione z powrotem do publicznego wracają teraz do swoich oryginalnych lokalizacji w galerii.

OnePlus rozszerzył również możliwości zarządzania prywatnością. Użytkownicy mogą teraz zmieniać hasło prywatności z dowolnej dodatkowej strony Prywatnego Sejfu oraz bezpośrednio z zablokowanego albumu w aplikacji Zdjęcia. W Menedżerze Telefonu pojawiła się funkcja śledzenia czasu korzystania z ekranu, wyświetlająca statystyki dzienne i tygodniowe. To przydatne narzędzie dla tych, którzy chcą kontrolować swoje cyfrowe nawyki.

Nie zabrakło też szeregu mniejszych zmian. OnePlus ulepszył animacje podczas dotykania alertów na żywo i powiadomień na ekranie blokady oraz poprawił układ przycisków panelu zdalnego sterowania w aplikacji IR Remote. Firma zintegrowała także najnowszą poprawkę bezpieczeństwa Androida z września 2025 roku.

Oto pełny dziennik zmian OxygenOS 15.0.0.860 dla OnePlus 13

Nowy poziom płynności

  • Usprawniono animacje przy dotykaniu powiadomień i Live Alerts na zablokowanym ekranie.

Prawdziwa przyjemność w szczegółach

  • Dodano album mapowy, który umożliwia przeglądanie wszystkich zdjęć z danymi lokalizacyjnymi na mapie.
  • Po ponownym ustawieniu zdjęć z prywatnego albumu jako publiczne, ponownie pojawią się w swoich oryginalnych lokalizacjach, co ułatwia ich odnalezienie.
  • Możesz teraz zmienić hasło prywatności na każdej dodatkowej stronie Private Safe, a także w zablokowanym albumie w Zdjęciach.
  • Możesz teraz wyświetlić dzienny i tygodniowy czas korzystania z ekranu w zarządzaniu aplikacjami w ramach Phone Manager.
  • Usprawniono układ przycisków na panelu zdalnego sterowania na podczerwień.

Połączenia sieciowe

  • Możesz teraz wysyłać wiadomości tekstowe, graficzne i głosowe do pobliskich osób za pośrednictwem BeaconLink, nawet gdy nie ma połączenia z internetem. Funkcję tę można znaleźć w “Ustawieniach – Sieć komórkowa – BeaconLink”.

System

  • Zintegrowano wrześniową poprawkę bezpieczeństwa Androida z 2025 roku, aby zwiększyć bezpieczeństwo systemu.

Najnowsza aktualizacja OxygenOS 15 to krok w stronę bardziej intuicyjnego i bezpiecznego korzystania z OnePlus 13. Poprawa animacji, nowe opcje w zarządzaniu zdjęciami, większa kontrola nad prywatnością oraz innowacyjna funkcja BeaconLink to zmiany, które z pewnością zostaną docenione przez użytkowników. Jak to zazwyczaj bywa, aktualizacja jest wdrażana etapami, a w pierwszej kolejności trafia do użytkowników w Indiach. Pierwsi testerzy, którzy zainstalowali aktualizację, nie zgłaszają problemów z żywotnością baterii w porównaniu do poprzedniej wersji, więc jest szansa, że globalne wdrożenie ruszy naprawdę szybko.

