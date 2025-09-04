Xiaomi podąża za liderami — coraz więcej smartfonów z 4-letnim wsparciem

Podsumowanie artykułu . . .

Lista smartfonów Xiaomi z 4-letnią gwarancją aktualizacji systemu

Oprócz dość niejasnej polityki wsparcia wśród producentów z Androidem, problemem jest też często brak jasnych informacji na ten temat. Czasem pojawiają się one przy okazji premiery, ale bywa również tak, że te szczegóły naprawdę trudno znaleźć, przez co użytkownicy, którzy szukają nowego smartfona, muszą żmudnie przeszukiwać internet w poszukiwaniu informacji. Jest to również problematyczne z tego względu, że w zależności od segmentu, smartfony mają różny okres wsparcia – dłuższy dla flagowców i krótszy im tańsze jest urządzenie.

Poniżej przedstawiamy więc listę smartfonów i tabletów Xiaomi, które mogą liczyć na cztery główne aktualizacje systemu operacyjnego. Jeśli Twój model jest na liście, możesz oczekiwać, że jeśli debiutował z Androidem 15, dostanie wsparcie aż do Androida 19. Dzięki temu mamy pewność, że taki sprzęt posłuży nam przez długie lata i nie będzie potrzeby szybkiej wymiany na nowy.

Producent przygotował listę czternastu urządzeń kwalifikujących się do rozszerzonego wsparcia. Wśród nich znalazły się zarówno najdroższe flagowce, jak i modele z niższych segmentów cenowych

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi Mix Flip

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Poco F7

Poco F7 Pro

Poco F7 Ultra

Redmi Note 14 4G

Najbardziej niespodziewaną decyzją jest włączenie Redmi Note 14 4G do programu rozszerzonego wsparcia. Model wyceniony u nas na 750 zł otrzymał takie samo wsparcie, jak znacznie droższe flagowce. Jednocześnie droższe warianty z tej samej serii – Redmi Note 14 Pro i Note 14 Pro+ – nie znalazły się na liście uprzywilejowanych urządzeń. To właśnie pokazuje, jak duży chaos wciąż panuje w polityce aktualizacji producentów smartfonów i dlaczego warto od czasu do czasu robić podobne listy.

4-letnie wsparcie aktualizacji to duży krok dla Xiaomi, bo do tej pory firma raczej nie rozpieszczała nas w tej kwestii, choć nadal sporo brakuje do poziomu konkurencji. OnePlus i Vivo oferują podobne wsparcie – cztery główne aktualizacje dla wybranych modeli. Jednakże inne marki idą znacznie dalej. Oppo i Motorola gwarantują do pięciu głównych aktualizacji, Realme podnosi poprzeczkę do sześciu wersji systemu. Liderami pozostają Samsung i Google, które obiecują wsparcie aż siedmiu kolejnych wersji Androida dla swoich najnowszych urządzeń. Xiaomi ma więc jeszcze sporo do nadrobienia, choć jednocześnie warto pamiętać, że wspomniana długość wsparcia też nie jest jednolita dla wszystkich modeli tych firm. Nawet Samsung ma u siebie sprzęty z krótszym wsparciem, bo przecież budżetowiec nie powinien być traktowany na równi z flagowcem.

Pozostaje mieć nadzieję, że z czasem będą zachodzić tu kolejne zmiany na korzyść użytkowników. Jednak należy też pamiętać, że chociaż 7-letnie wsparcie aktualizacji oprogramowania brzmi świetnie, to wcale nie oznacza, że taki Galaxy S25 za kilka lat będzie dostawał to samo, co najnowsze modele Samsunga. Obecnie rozwój napędzany jest przez AI, a takie funkcje wymagają coraz to lepszego zaplecza sprzętowego. Najnowsze ulepszenia nie będą więc udostępniane kilkuletnim modelom, bo te zwyczajnie nie będą w stanie ich obsłużyć. Wsparcie więc niby będzie, ale ilość nowości w aktualizacji będzie uboższa z każdym kolejnym rokiem.