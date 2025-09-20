AMD zaskakuje nową kartą RX 7700. Sterowniki Adrenalin 25.9.2 gotowe do pobrania 

Podsumowanie artykułu . . .

AMD znów postanowiło zaskoczyć rynek, wypuszczając zupełnie niespodziewaną kartę graficzną. Tym razem chodzi o model RX 7700, który pojawił się bez żadnych wcześniejszych zapowiedzi, wzbudzając niemałe zamieszanie wśród graczy i entuzjastów sprzętu. Decyzja o wprowadzeniu kolejnego modelu z serii RX 7000 w momencie, gdy firma promuje już nowsze karty z linii RX 9000, wydaje się co najmniej ciekawa. Nowy sterownik Adrenalin Edition 25.9.2 przynosi oficjalne wsparcie dla Radeona RX 7700 z 16 GB pamięci GDDR6. To dość nietypowy ruch, zwłaszcza że model ten oferuje więcej pamięci wideo niż jego droższy odpowiednik, co może nieco zaburzyć dotychczasową logikę pozycjonowania produktów w ofercie AMD.

Wsparcie dla gier i naprawione usterki. Dying Light: The Beast z optymalizacją

Radeon RX 7700 bazuje na dobrze znanym układzie Navi 32 z architektury RDNA 3, ale w nieco okrojonej konfiguracji. Karta otrzymała 40 jednostek obliczeniowych, co przekłada się na 2560 procesorów strumieniowych – to wyraźnie mniej niż 54 jednostki w modelu RX 7700 XT. Najciekawszą cechą nowego modelu jest bez wątpienia 16 GB pamięci GDDR6 o efektywnym zegarze 19,5 Gbps na 256-bitowej szynie pamięci, co daje łączną przepustowość na poziomie 624 GB/s. To całkiem solidny wynik jak na tę klasę cenową. Karta dysponuje również 40 jednostki Ray Accelerators oraz 80 jednostkami AI Accelerators, zachowując przy tym pełne wsparcie dla najnowszych technologii AMD.

Nowe sterowniki wprowadzają wsparcie od pierwszego dnia dla nadchodzącej gry Dying Light: The Beast, która jest kontynuacją popularnej serii zombie. AMD tradycyjnie współpracuje z deweloperami, aby zapewnić optymalną wydajność w dniu premiery największych tytułów. Aktualizacja naprawia kilka istotnych problemów, które dotykały użytkowników kart Radeon. Wśród poprawek znalazły się uszkodzenia grafiki w grach wykorzystujących silnik Godot z interfejsem Vulkan – problem szczególnie uciążliwy dla fanów gier niezależnych. Ważną poprawką jest eliminacja sporadycznych awarii w grze Cronos: The New Dawn z włączonym ray tracingiem na najnowszych kartach RX 9070. AMD rozwiązało również problemy z uruchamianiem sterownika Oasis Driver w połączeniu z zestawami Windows Mixed Reality.

Mimo wprowadzonych poprawek, AMD nadal zmaga się z dość długą listą znanych problemów. Karty RX 7900 wciąż doświadczają sporadycznych awarii w The Last of Us Part II, podczas gdy seria RX 9070 ma trudności z NBA 2K25 w trybie MyCareer. Problematyczne pozostają również procesory Ryzen AI 300 i 8000 w połączeniu z grą FBC: Firebreak. Użytkownicy kart z serii RX 7000 mogą nadal doświadczać zacięć podczas korzystania z niektórych zestawów rzeczywistości wirtualnej. Szczególnie frustrujący dla graczy jest problem z World of Warcraft, gdzie karty RX 7900 GRE mogą powodować awarie systemu podczas jednoczesnego oglądania filmów na YouTube. Dodatkowo funkcja Radeon Anti-Lag wciąż konfliktuje z systemem antyoszustwa EA Javelin.

Pojawienie się Radeona RX 7700 rodzi pytania o strategię AMD na rynku kart graficznych. Model oferuje więcej pamięci VRAM niż droższy RX 7700 XT, ale jednocześnie zapewnia niższą wydajność w grach ze względu na okrojoną specyfikację. Taka konfiguracja może okazać się atrakcyjna dla twórców treści i entuzjastów sztucznej inteligencji, którzy potrzebują dużej ilości pamięci wideo do swoich projektów.

W grach jednak przewaga 16 GB nad 12 GB może nie być szczególnie odczuwalna przy obecnych tytułach. Sterowniki AMD Software Adrenalin Edition 25.9.2 w wersji 25.10.25.15 są dostępne jako opcjonalna aktualizacja dla systemów Windows 10 i 11. Obsługują pełną gamę produktów AMD, od najnowszych serii RX 9070/9060, przez karty RX 7000, 6000, aż po starsze modele RX 5000 oraz mobilne rozwiązania Radeon.