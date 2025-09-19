Nvidia inwestuje 5 miliardów dolarów w Intel. To może zmienić układ sił na rynku procesorów 

Podsumowanie artykułu . . .

Na czym polega technologiczne partnerstwo

Reakcja rynku była natychmiastowa i dość spektakularna. Akcje Intela poszły w górę o 25% tuż po ogłoszeniu transakcji, w których AMD odnotowało spadek o ponad 4%. Co ciekawe, sam wzrost wartości akcji Nvidii wyniósł 120 miliardów dolarów (około 431,8 mld zł), czyli więcej niż cała kapitalizacja Intela. To pokazuje, jak bardzo inwestorzy doceniają strategiczne znaczenie tego partnerstwa.

Ta inwestycja wpisuje się w szerszy trend wspierania Intela przez duże podmioty. W sierpniu 2025 roku rząd USA objął 10% udziałów w firmie za prawie 9 miliardów dolarów (około 32,4 mld zł), a Softbank zainwestował 2 miliardy dolarów (około 7,2 mld zł). W ciągu zaledwie kilku tygodni prawie jedna piąta akcji Intela zmieniła właściciela.

Integracja procesorów graficznych Nvidia RTX w układach System-on-Chip Intel x86 to pierwszy kluczowy element współpracy, skierowany głównie do laptopów i urządzeń przenośnych. Drugi obszar obejmuje rozwój niestandardowych procesorów x86 specjalnie dla platform infrastruktury sztucznej inteligencji Nvidia, takich jak DGX, HGX czy SuperPODs.

Dla zwykłych użytkowników najbardziej widoczną zmianą będzie zastąpienie dotychczasowych układów graficznych Intel Arc przez rozwiązania RTX. Ta integracja ma stanowić bezpośrednią konkurencję dla procesorów APU firmy AMD. Rynek laptopów, szacowany na około 150 milionów jednostek rocznie, stanie się głównym polem tej technologicznej rywalizacji.

W segmencie centrów danych Intel będzie produkował specjalne procesory x86 zoptymalizowane pod kątem obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją. Kluczowym elementem ma być integracja technologii NVLink, co umożliwi wykorzystanie x86 w przyszłych projektach rack scale. Oczywistym jest, że to partnerstwo może okazać się szczególnie problematyczne dla AMD. Firma z Sunnyvale w ostatnich latach skutecznie konkurowała z Intelem na rynku procesorów x86, ale wsparcie ze strony lidera rynku GPU może znacząco zmienić tę dynamikę.

Dla Intela Foundry oznacza to pozyskanie największego klienta pod względem kapitalizacji rynkowej. To może zapewnić firmie dostęp do najnowszych węzłów produkcyjnych 18A i 14A, co z kolei umożliwi Nvidii krajową produkcję GPU. Inwestycja w Intela to część szerszej strategii grupy zielonych mającej na celu ekspansję na rynku o wartości 30-50 miliardów dolarów rocznie. Firma wzmacnia swoją pozycję w segmencie x86, co może negatywnie wpłynąć na rozwój architektury Arm w centrach danych.

Lip-Bu Tan, CEO Intela, podkreśla znaczenie tej współpracy dla przyszłości firmy. Architektura x86 Intela od dziesięcioleci stanowi fundament nowoczesnego przetwarzania danych, a partnerstwo z Nvidia ma umożliwić realizację obciążeń przyszłości. Ta transakcja z pewnością zdefiniuje na nowo konkurencję w branży półprzewodników na najbliższe lata. Połączenie doświadczenia Intela w produkcji procesorów x86 z przywództwem Nvidii w dziedzinie sztucznej inteligencji tworzy potężną siłę rynkową.