Budżetowy Redmi 15C 5G już w sprzedaży. Na pewno jest tani, ale co poza tym?

Xiaomi Redmi 15C 5G – tani smartfon z ogromną baterią i ekranem 120 Hz

Na pierwszy rzut oka, Redmi 15C 5G ma kilka mocnych stron. Najważniejszą z nich jest imponujący akumulator o pojemności 6000 mAh, który, według producenta, ma wystarczyć na ponad dwa dni pracy, a obsługa szybkiego ładowania 33 W pozwala na napełnienie baterii w nieco ponad godzinę. Co ciekawe, telefon może również działać jako powerbank dzięki funkcji ładowania zwrotnego o mocy 10 W – to rzadko spotykana funkcja w tej półce cenowej.

Kolejną zaletą jest duży, 6,9-calowy wyświetlacz LCD z adaptacyjną częstotliwością odświeżania do 120 Hz. Tak duży ekran idealnie nadaje się do oglądania filmów i przeglądania treści. Po stronie aparatów urządzenie wyposażono w jednostkę główną 50 MPix, co na papierze wygląda bardzo dobrze. Użytkownicy z pewnością docenią także obecność modułu NFC do płatności zbliżeniowych, boczny czytnik linii papilarnych oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, które ostatnio znika powoli z pokładów smartfonów, nawet tych najtańszych.

Niestety, nowy smartfon ma też swoje wady, które są zresztą charakterystyczne dla segmentu budżetowego. Rozdzielczość ekranu wynosi zaledwie 1600×730 pikseli, co może skutkować mniej ostrym obrazem przy tak dużej przekątnej. „Pod maską” znajdziemy natomiast procesor MediaTek Dimensity 6300 oraz 4 GB pamięci RAM, a pamięć wewnętrzna to dość wolny standard eMMC 5.1. W 2025 roku można by oczekiwać przynajmniej szybszego standardu UFS 2.2, który zapewniłby znacznie lepszą wydajność. Brakuje także ładowarki w zestawie, co jest coraz częstszą praktyką, ale wciąż stanowi spory minus. Najwyraźniej Xiaomi wciąż ma problem ze znalezieniem złotego środka.

Redmi 15C 5G kosztuje w Polsce 799 zł (a w promocji 699 zł), jednak w tym przedziale cenowym na naszych sklepowych półkach nie brakuje innych modeli. Na rynku można znaleźć smartfony, które w podobnej cenie oferują ekrany AMOLED, co jest znaczącą przewagą pod względem jakości obrazu. Co więcej, inne modele w tym segmencie cenowym mogą oferować szybsze procesory, np. MediaTek Dimensity 7300, który ma o 57% większą wydajność, a także 8 GB pamięci RAM, co przekłada się na płynniejsze działanie. Mimo to, Redmi 15C 5G wciąż ma mocne atuty, takie jak bardzo pojemna bateria i obsługa sieci 5G, co nie jest standardem w tej cenie, ale czy to wystarczy?

Cóż, nowy budżetowiec Xiaomi to telefon z pewnością stworzony dla osób, które szukają urządzenia z bardzo dużą baterią i dużym ekranem, ale nie potrzebują topowej wydajności. Jeśli zależy ci na długim czasie pracy na jednym ładowaniu i nie przeszkadza ci ekran LCD o niższej rozdzielczości oraz wolniejsza pamięć wewnętrzna, Redmi 15C 5G może być brany pod uwagę, choć naprawdę wcześniej warto rozejrzeć się na rynku, bo wśród urządzeń z najniższej półki też nie brakuje perełek.