darkFlash prezentuje obudowę FLOATRON F1. Czy to rewolucja w segmencie microATX? 

Przemysław Dwojacki
12.09.2025|Przeczytasz w 2 minuty
Rynek obudów komputerowych od dłuższego czasu zdaje się tkwić w miejscu. Producenci koncentrują się głównie na estetycznych dodatkach, zapominając o prawdziwych innowacjach. Tymczasem darkFlash postanowił wyjść poza utarte schematy i zaproponował coś, co może wzbudzić kontrowersje, ale też ciekawość. Nowa obudowa microATX wyróżnia się charakterystyczną pływającą podstawą, która według producenta ma nie tylko cieszyć oko, ale przede wszystkim realnie wpłynąć na wydajność chłodzenia.
Szczegóły techniczne i zaawansowane możliwości chłodzenia 

Konstrukcja opiera się na pionowym układzie kanałów powietrznych z otwartą wentylacją na wszystkich panelach. Najciekawszym elementem jest wysunięta podstawa, tworząca dodatkową przestrzeń pod kartą graficzną. Producent deklaruje, że to rozwiązanie może obniżyć temperaturę procesora graficznego o 5-7 stopni w porównaniu do standardowych obudów. 

Wymiary samej obudowy to 431 x 240 x 421 mm, a wraz z podstawą – 436 x 240 x 436 mm. Konstrukcja wykonana ze stali SPCC o grubości 0,8 mm dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej. Obsługuje płyty główne microATX i Mini-ITX, karty graficzne do 350 mm długości oraz chłodzenia CPU o wysokości do 185 mm. W standardzie znajdziemy pięć slotów PCIe oraz miejsce na trzy dyski SSD i trzy HDD. 

Model pozwala na zamontowanie aż dziewięciu wentylatorów w różnych konfiguracjach: trzy 120 mm lub dwa 140 mm na górze, dwa 120 mm lub dwa 140 mm z boku, jeden 120 mm lub 140 mm z tyłu oraz trzy 120 mm na dole. Dodatkowo obsługuje radiatory do 360 mm montowane w górnej części, co umożliwia instalację wydajnych systemów chłodzenia cieczą. Producent zadbał o bezśrubowy panel boczny typu clamshell, ułatwiający dostęp do wnętrza bez użycia narzędzi. Panel frontowy wyposażono w nowoczesne złącza: jedno USB Type-C, dwa USB 3.0, HD Audio oraz dedykowane przyciski zasilania i resetu. 

Nietypowy wygląd FLOATRON F1 budzi mieszane uczucia. Jedni doceniają odwagę projektantów i świeże spojrzenie na rynek zdominowany przez szklane “akwaria”. Inni kwestionują zarówno estetykę, jak i praktyczność rozwiązania. MicroATX samo w sobie bywa kontrowersyjne, ponieważ nie jest tak kompaktowe jak Mini-ITX, a jednocześnie nie oferuje pełnej funkcjonalności ATX. 

DarkFlash nie ujawnił jeszcze dokładnej daty premiery ani ceny detalicznej. Pozostaje pytanie, czy użytkownicy będą skłonni zmienić swoje przyzwyczajenia dla tej innowacji. Pomysł z pływającą podstawą wydaje się interesujący, ale ostateczna ocena należy do praktycznego testu w realnych warunkach. 

