Chiński gigant zdobędzie Europę szturmem. Auta, fabryka i superładowanie trafią do nas szybciej

IAA w Monachium pod znakiem BYD. Chińczycy pokazali, kto rządzi w elektromobilności

Największą uwagę na stoisku BYD przyciągnął debiut modelu SEAL 6 DM-i Touring, a więc pierwszego w historii marki kombi opartego na technologii Super Hybrid. Samochód, oferujący zasięg ponad 1300 kilometrów, jest częścią gamy DM-i, łączącej napęd elektryczny z dużą efektywnością hybrydy plug-in. To model, który ma trafić do rodzin i klientów flotowych poszukujących alternatywy dla tradycyjnych kombi spalinowych, a więcej na jego temat przeczytacie tutaj, a więc w naszym artykule premierowym.

Już niedługo pokażemy Wam też relację wideo z próby sprawdzenia, czy SEAL 6 DM-i Touring faktycznie jest w stanie przejechać 1300 km. Wyzwania podjął się Konrad, który spod Warszawy wyruszył do Monachium. Póki co mogę zdradzić jedynie, że udało mu się wrócić, podróż nie trwała trzy dni, a średnia prędkość wcale nie wynosiła 60 km/h.

Drugim filarem prezentacji był BYD Dolphin Surf, czyli kompaktowy elektryk uhonorowany tytułem World Urban Car of the Year, który właśnie uzyskał maksymalną ocenę pięciu gwiazdek w testach bezpieczeństwa Euro NCAP. Co ważne, będzie to pierwszy samochód osobowy BYD produkowany w Europie, a konkretnie w nowej fabryce na Węgrzech, której uruchomienie zaplanowano na koniec 2025 roku. Ocena Euro NCAP potwierdza, że nawet najbardziej przystępne modele marki nie wymagają kompromisów w kwestii bezpieczeństwa. Więcej na temat tego modelu możecie przeczytać we wrażeniach z pierwszej jazdy, które przygotował dla was niezastąpiony Kacper Cembrowski.

BYD Dolphin Surf

BYD wykorzystało tegoroczne targi IAA także do ogłoszenia startu programu Certified Pre-Owned. To inicjatywa dla klientów zainteresowanych zakupem używanych aut elektrycznych i hybrydowych plug-in. Samochody objęte programem będą przechodziły 179-punktową inspekcję, otrzymają raport kondycji akumulatora z gwarantowaną sprawnością na poziomie co najmniej 90% i zostaną objęte minimum roczną gwarancją. Do tego dojdzie dwuletni dostęp do usług online i pomoc drogowa w całej Europie.

Na koniec padła jeszcze jedna ważna zapowiedź odnośnie technologii Flash Charging, która to umożliwia doładowanie 400 kilometrów zasięgu w pięć minut. Okazało się, że trafi ona do Europy wcześniej, niż pierwotnie planowała firma, bo pierwsze instalacje mają pojawić się już w 2026 roku, a do połowy tego roku liczba tych stacji wzrośnie do 200-300.

BYD pokazało więc w Monachium, że nie tylko chce dostarczać auta, ale również budować pełny ekosystem elektromobilności – od fabryk w Europie, przez programy dla klientów wtórnego rynku, aż po innowacyjne technologie ładowania. Wszystko to ma umocnić jego pozycję jako jednego z globalnych liderów transformacji transportu.