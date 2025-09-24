iPhone 17 i iPhone Air zmagają się z usterkami łączności. Użytkownicy zgłaszają błędy

Podsumowanie artykułu . . .

iPhone 17 i iPhone Air ledwie trafiły do klientów, a już sprawiają problemy

Na forach internetowych, takich jak Reddit, użytkownicy opisują, jak ich iPhone 17 i iPhone Air gubią połączenie z Wi-Fi za każdym razem, gdy odblokowują ekran lub po prostu sprawdzają ekran blokady. W konsekwencji prowadzi to do problemów z CarPlay. Zgłaszane są też opóźnienia, przerywany dźwięk i niestabilne działanie, co ma sens, ponieważ bezprzewodowy CarPlay opiera się na połączeniu Wi-Fi. System początkowo działa poprawnie, ale po kilku minutach jazdy jednostka multimedialna w samochodzie całkowicie się blokuje. Kierowcy muszą wyłączyć silnik i odczekać kilka minut, aby przywrócić podstawowe funkcje. Co ciekawe, połączenie kablowe działa bez zarzutu, co sugeruje problemy właśnie z komunikacją bezprzewodową.

Kłopoty nie kończą się na Wi-Fi. Niektórzy właściciele nowych smartfonów Apple donoszą o problemach z łącznością Bluetooth, co powoduje, że ich akcesoria, takie jak słuchawki AirPods, co jakiś czas rozłączają się.

Choć skala problemu nie jest jeszcze do końca znana, biorąc pod uwagę ogromną bazę użytkowników iPhone’a, to liczne skargi wskazują, że nie jest to odosobniony przypadek. Co ciekawe, wiele osób zauważyło, że problem nasila się, gdy mają na nadgarstku odblokowany zegarek Apple Watch. Zdarza się również, że połączenie zrywa się, gdy w pobliżu znajduje się zestaw słuchawkowy Vision Pro.

Skąd wzięły się te usterki?

Na razie Apple nie odniósł się do skarg użytkowników, ale wszystko wskazuje, że najprawdopodobniej jest to błąd oprogramowania, a nie wada sprzętowa. Wszystkie cztery nowe modele iPhone’a wykorzystują nowy chip łączności bezprzewodowej N1, ale jak pokazują wstępne testy na wersjach beta iOS 26.1, problemy znikają. Jeden z użytkowników, który zainstalował iOS 26.1 B1 na swoim iPhone, a także na Apple Watchu, potwierdził, że błędy z łącznością Wi-Fi i Bluetooth zostały rozwiązane. To silny sygnał, że Apple — mimo oficjalnego stanowiska — jest świadomy problemu i pracuje nad jego rozwiązaniem.

Niektórzy też sugerują, że przyczyną mogą być aplikacje VPN zainstalowane na urządzeniach. Oprogramowanie do wirtualnych sieci prywatnych konfiguruje się pod konkretny sprzęt i wersję systemu. Gdy którykolwiek z tych elementów ulega zmianie – jak w przypadku przejścia na nowy iPhone z iOS 26 – VPN może wprowadzać chaos w komunikacji sieciowej. Usunięcie aplikacji VPN i związanych z nimi profili często całkowicie rozwiązuje problemy z łącznością. Warto przy tym pamiętać, że darmowe usługi VPN rzadko zapewniają rzeczywiste bezpieczeństwo, a często sprzedają dane użytkowników reklamodawcom.

Dodatkowym źródłem kłopotów mogą być również starsze głośniki HomePod. Oryginalne, duże modele mogą interferować z bezprzewodowym CarPlay. Odłączenie tych urządzeń od domowej sieci często przywraca stabilność połączeń w samochodzie.

Pozostaje czekać na aktualizację, która powinna zażegnać wszystkie błędy

Problem z łącznością w najnowszych iPhone’ach 17 i iPhone’ach Air jest uciążliwy, ale wszystko wskazuje na to, że jest to tymczasowa niedogodność. Fakt, że problemy znikają w wersjach beta iOS 26.1, pozwala z dużą dozą pewności stwierdzić, że jest to kwestia oprogramowania. Możemy oczekiwać, że Apple wkrótce udostępni stabilną aktualizację iOS 26.0.1, która rozwiąże te błędy i przywróci stabilność połączeń Wi-Fi i Bluetooth dla wszystkich użytkowników.