Test KFA2 GeForce RTX 5070 Ti HOF Gaming

Jak wygląda i co oferuje KFA2 GeForce RTX 5070 Ti HOF Gaming?

W zestawie otrzymujemy holder, przejściówkę zasilania na 3x 8-pin oraz kabel do synchronizacji podświetlenia z płytą główną. Podpórka zdecydowanie przyda się do utrzymania grafiki w poziomie. Kabel jak zawsze będzie niezbędny, jeśli macie starszy zasilacz bez nowego złącza. Samym podświetleniem zawsze też możecie sterować z poziomu oprogramowania zamiast synchronizować z płytą.

Karta wygląda naprawdę świetnie. Jest cała czarna i mamy podświetlany boczny napis, górne logo oraz obszar wokół środkowego wentylatora. W obudowie z oknem prezentuje się ona świetnie i bez wątpienia będzie robiła wrażenie. Jakość wykonania również należy do znakomitych. Wszystko jest bardzo dobrze spasowane czuć również, że karta wykonana została z wysokiej jakości materiałów. Nie mogło więc zabraknąć metalowego backplate. Testowany model należy więc zdecydowanie do jednych z najlepszych pod tym względem.

KFA2 GeForce RTX 5070 Ti HOF Gaming ma wymiary 341 x 145 x 66,7 mm i waży ok. 1,85 kg. Jest to długi model, który jest również ciężki. Zdecydowanie więc przyda się podpórka i warto też upewnić się, czy Wasza obudowa bez problemów ją zmieści. Za chłodzenie odpowiadają dwa zewnętrzne wentylatory 102 mm oraz środkowy 92 mm. Wszystkie należą do serii WINGS 3.0, które mają generować większe ciśnienie przy niższym poziomie hałasu. Mają one też po 7 łopatek połączonych ze sobą i pracują półpasywnie. Producent mówi też o obecności komory parowej o szerokim pokryciu oraz kompozytowych ciepłowodach. Zasilanie odbywa się przez złącze 12V-2×6. Nie jest ono na żadnym wycięciu i kątowa wtyczka bez problemów będzie tutaj pasowała. Sugerowany zasilacz powinien mieć 850 W mocy. Złącza obrazu są standardowe: 3x DisplayPort 2.1b oraz 1x HDMI 2.1b. Z tyłu jest też przycisk, który włącza maksymalne obroty wentylatorów. Może się on przydać, jeśli chcecie podkręcić kartę do granic możliwości. Musicie jednak pamiętać, że wtedy robi się naprawdę głośno i na co dzień ciężko jest tak pracować.

Testowany model ma podwójny BIOS z fizycznym przełącznikiem z boku. W trybie OC (przy takim ustawieniu wykonaliśmy testy) taktowanie boost wynosi 2610 MHz, ale w Gaming 2512 MHz. Mamy też 1-Click OC – w oprogramowaniu możecie podbić taktowanie o 15 MHz. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowaliśmy średnio 2870MHz. Przypominamy też o wsparciu dla DLSS 4, którego działanie również możecie zobaczyć w naszych testach.

Specyfikacja KFA2 GeForce RTX 5070 Ti HOF Gaming

Sterowniki:

Nvidia GeForce RTX 4000, GeForce RTX 5000: Game Ready 576.15

Nvidia GeForce RTX 5060: Game Ready 576.52

Nvidia GeForce RTX 5090: Game Ready 576.80

Nvidia GeForce RTX 5050: Game Ready 576.88

AMD Radeon RX 7000, RX 9070, RX 9070 XT: Adrenalin 25.4.1

AMD Radeon RX 9060 XT: Adrenalin 25.10.09.01

Informacje o użytych grach oraz samych testach znajdziecie w tym artykule.

Platforma testowa Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D @ 5,3 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Płyta główna X870E Aorus Master Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 Neo RGB 2x 16 GB 6000 MHz CL28 Dysk Goodram IRDM Pro Gen 5 2 TB Zasilacz MSI MEG Ai1600T PCIE5 Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

Rozdzielczość 1920 x 1080 to oczywiście bardzo dobre wyniki i w pełni płynna rozgrywka.

2560 x 1440

W kolejnej jedynie w Black Myth: WUkong mamy poniżej 60 fps, poza nią wyniki są bardzo dobre.

3840 x 2160

W ostatniej są już tylko 2 gry z wynikiem średnim ponad 60 fps, ale w 5 innych grach mamy powyżej 50 fps. Tutaj wystarczy DLSS: Jakość (jeśli dany tytuł to wspiera) i spokojnie będzie osiągnięta wspomniana liczba klatek na sekudnę.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

W przypadku gier z RT w 1920 x 1080 mamy we wszystkich grach śrendio powyżej 60 fps

2560 x 1440

W kolejnej już tylko w połowie gier osiągniemy 60 fps.

3840 x 2160

W 3840 x 2160 są już niskie wyniki w większości gier i tutaj zdecydowanie przyda się DLSS 4 – ponownie jeśli dany tytuł wspiera tę technologię.

Testy w grze z path tracingiem

W przypadku path tracingu od 2560 x 1440 są już niskie wyniki i tutaj nie ma co podchodzić bez upscalera.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

DLSS: Jakość w obu grach fajnie podbija wyniki. Warto też zwrócić uwagę na rezultataty z generatorem wielu klatek, które w trybie x4 są naprawdę wysokie.

2560 x 1440

W drugiej rozdzielczości w Cyberpunku przyda się generator klatek, ale w Star Wars sam DLSS: Jakość zapewnia ponad 60 fps.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości w obu grach przyda się już generator klatek. Przy trybie x4 możecie jednak liczyć na średnio ponad 100 fps w obu tytułach.

Testy w zastosowaniach profesjonalnych

W zastosowaniach profesjonalnych ponownie są bardzo ładne wyniki, wyższe choćby od 9070 XT.

Temperatury

Karta ma podwójny BIOS, ale w testach temperatur i głośności znajdziecie tylko jedne wyniki, z BIOSu OC. Po przełączeniu się w tryb Gaming boost rzeczywiście spadał, ale w tych testach karta boostowała do takiej samej wartości co wcześniej, a wentylatory działały przy takich samych obrotach, więc nie było żadnych różnic w temperaturach czy głośności. Natomiast uzyskane wyniki pod obciążeniem są bardzo dobre.

Głośność

W spoczynku wentylatory nie pracują, więc jest idealna cisza. Pod obciążeniem karta nie należy do głośnych, ale też do najcichszych. Wyniki nie są jednak złe i taka głośność nie powinna być problemem podczas grania.

Pobór mocy

Pobór mocy pod obciążeniem podchodzi pod RTX 4080 SUPER, choć jest nadal trochę niższy. Warto też zauważyć, że jest on niższy od 9070 XT.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonaliśmy wykorzystując program MSI Afterburner (z modem podnoszącym maksymalny zegar pamięci). Za stabilne działanie karty uznawaliśmy nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonaliśmy przy włączonym trybie OC/Performance.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

Średnie wyniki pokazują przewagę nad modelem ZOTACa, Wynosi ona ok. 4,1%, 4,1% oraz 3,6%. Bez wątpienia więc mamy do czynienia z jednym z najwydajniejszych modeli RTX 5070 Ti. W rasteryzacji wyniki są też w każdej rozdzielczości minimalnie wyższe niż w przypadku RTX 4080 SUPER. Warto też zwrócić uwagę na przewagę nad 9070 XT. Wynosi ona ok. 5,3%, 6,1% i 7,9%. Nie jest ona duża, ale z pewnością występuje.

Gry z ray tracingiem

W przypadku gier z ray tracingiem wyniki ponownie są wyższe od modelu ZOTACa, więc mamy potwierdzenie naprawdę wysokiej wydajności wśród RTX 5070 Ti. Tym razem jednak karta minimalnie przegrywa z RTX 4080 SUPER we wszystkich rozdzielczościach. W przypadku 9070 XT mamy tutaj trochę wyższą przewagę KFA2 GeForce RTX 5070 Ti HOF Gaming, która wynosi ok. 13,1%, 13,4% oraz 16,2%. Widać więc, że nadal karty zielonych radzą sobie lepiej w ray tracingu od AMD.

Test KFA2 GeForce RTX 5070 Ti HOF Gaming – podsumowanie

KFA2 GeForce RTX 5070 Ti HOF Gaming kosztuje ok. 4700 zł. Jest to kwota podchodząca pod najtańsze modele RTX 5080. Natomiast jeśli szukacie jednego z najlepszych modeli RTX 5070 Ti to zdecydowanie warto mieć na uwadze testowany model.

Karta wygląda naprawdę znakomicie, jest też świetnie wykonana. Musicie mieć pojemną obudowę i przyda się dołączony holder, ale jest to pod względem wykonania i wyglądu jeden z najfajniejszych modeli RTX 5070 Ti. Mamy podwójny BIOS, ale w naszych testach mimo różnic w taktowaniu nie było różnic w temperaturach czy głośności. Pod obciążeniem będzie więc chłodno i nie powinno być głośno. Co prawda bardzo cicho też nie jest, ale nie powinno to przeszkadzać podczas grania. Pobó mocy jest standardowy dla modeli RTX 5070 Ti, czyli niższy od choćby 9070 XT. Grafikę możecie oczywiście podkręcić, a jeśli chcecie się bardziej pobawić w OC to macie przycisk do włączenia maksymalnych obrotów wentylatorów.

RTX 5070 Ti to jedna z karta z serii RTX 5000, której zakup polecamy. Wydajność testowanego modelu w rasteryzacji jest minimalnie wyższa od RTX 4080 SUPER, a w ray tracingu minimalnie niższa. Najbliższą konkurencją jest 9070 XT, który średnio w rasteryzacji jest trochę wolniejszy (a biorąc pod uwagę różnice w cenie spodziewać by się można większej przewagi RTX 5070 Ti), ale przy grach z RT widać już większe różnice na korzyść modelu zielonych. Nie ma też wybitnych różnic w stosunku do RTX 4070 Ti SUPER, ale do tego przyzwyczaiła nas cała seria RTX 5000. Na plus należy zaliczyć DLSS 4, który zdecydowanie potrafi podbić wyniki w grach, a przy części w wyższych rozdzielczościach jest niezbędny. 16 GB pamięci VRAM oceniamy jako odpowiednią ilość dla tej klasy karty.

Jeśli więc zdecydujecie się na zakup RXT 5070 Ti to testowany model naprawdę będzie jednym z najlepszych, jakie znajdziecie w sklepach. Na koniec jeszcze tylko przypomnimy, że oprócz wersji czarnej znajdziecie również model biały, który przy podobnych kolorystycznie podzespołach może lepiej pasować do całego zestawu.