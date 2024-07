Test KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER EX Gamer

Jak wygląda i co oferuje KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER EX Gamer?

Kartę otrzymujemy wraz z kablem ARGB i przejściówką zasilania. Ten pierwszy pozwala na synchronizację podświetlenia z płytą główną, a drugi wykorzystanie starszego typu zasilacza. Nie mamy holdera, choć wydaje nam się, że ten powinien raczej się tutaj znaleźć.

Wygląd jest naprawdę fajny. Mamy czarny backplate, podświetlenie z boku i wokół wentylatorów. Karta będzie wyróżniała się w obudowie z oknem i może się naprawdę podobać. Jakość wykonania jest również bez uwag. Backplate jest metalowy, a wszystko jest dobrze spasowane. Karta jest więc również pod tym względem solidną propozycją.



Wymiary KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER EX Gamer to 323 x 131 x 48 mm i waży ona ok. 1,05 kg. Jest to więc dosyć długi model jak na RTX 4070 SUPER i z pewnością wymaga on dosyć pojemnej obudowy. Za chłodzenie odpowiadają jeden (środkowy) 102 mm i dwa 92 mm wentylatory, które pracują półpasywnie. W spoczynku będzie więc idealna cisza. Zasilanie odbywa się ze złącza 12VHPWR, a sugerowany zasilacz powinien mieć 600 W mocy. W zestawie mamy też wspomnianą wcześniej przejściówkę zasilania na 2x 8-pin. Dostępne wyjścia obrazu są standardowe: 3x DisplayPort 1.4a i 1x HDMI 2.1a

Testowany model nie ma podwójnego BIOSu. Taktowanie boost wynosi 2565 MHz, przy czym po zainstalowaniu oprogramowania jednym kliknięciem możecie je podbić na 2580 MHz. Mamy więc OC względem modelu zwykłego. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowaliśmy średnio 2636 MHz.

Specyfikacja KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER EX Gamer

Sterowniki:

Nvidia RTX 4000: Game Ready 555.85

AMD RX 7000: Adrenalin 24.5.1

Intel Arc A770: 101.5593

Informacje o użytych grach oraz samych testach znajdziecie w tym artykule.

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-14900KS Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 24 GB 7200 MHz CL36 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

W pierwszej rozdzielczości mamy bardzo dobrą wydajność i wyniki we wszystkich grach pozwalają na w pełni płynną rozgrywkę.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości jest jedna gra, gdzie nie mamy średnio 60 fps. Natomiast wyniki w pozostałych również są bardzo dobre i można spokojnie mówić dalej o płynnej rozgrywce.

3840 x 2160

W rozdzielczości 3840 x 2160 mamy tylko jedną grę ze średnio ponad 60 fps. Widać więc, że tutaj przyda się znacznie wydajniejsza karta.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

Po włączeniu ray tracingu jest jedna gra z poniżej 60 fps. Jest więc naprawdę dobrze i spokojnie można cieszyć się z płynnej rozgrywki w większości tytułów.

2560 x 1440

W kolejnej są dwie gry z ponad 60 fps, w pozostałych jest mniej. Tutaj przyda się już DLSS, aby uzyskać większą liczbę klatek na sekundę.

3840 x 2160

W ostatniej jest bez zaskoczenia – gry są niegrywalne. Nawet jeśli mamy powyżej 30 fps to 1% jest dosyć niski. Tutaj zdecydowanie potrzeba znacznie wydajniejszego modelu albo należy rozważyć odpalenie generatora klatek, o ile dana gra go ma.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

Włączenie samego DLSS: Jakoś sprawia, że mamy średnio powyżej 100 fps. Z generatorem klatek wyniki są jeszcze wyższe w obu grach.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości z samym DLSS: Jakość mamy powyżej 60 fps w obu tytułach, nawet w Cyberpunku z włączonym RT. Dodanie generatora sprawia, że mamy nawet powyżej 100 fps.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości w Cyberpunk 2077 przyda się generator aby uzyskać ponad 60 fps. Ale sami widzicie, że można cieszyć się wtedy z prawie 60 fps.

Temperatury

Temperatury pod obciążeniem są bardzo dobre i widać, że chłodzenie fajnie daje sobie radę.

Głośność

Głośność nie jest wysoka, ale też nie bardzo niska. Raczej nie powinno to przeszkadzać jeśli np. macie AiO 360, ale też mógłby jednak być drugi BIOS, który trochę obniżyłby prędkość wentylatorów kosztem temepratur.

Pobór mocy

Pobór mocy pod obciążeniem jest bardzo dobry i tutaj nie ma czego karcie również zarzucić.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując program MSI Afterburner. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 220 MHz na rdzeniu i o 150 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER EX Gamer

Gry bez ray tracingu

KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER EX Gamer wypada trochę słabiej od wersji Asusa, ale to też kwestia sztuki, na jaką traficie. Wyniki są podobne do RX 7900 GRE, ale jak zobaczycie w wynikach z RT różnice tam są spore. Karta ma też widoczną przewagę nad modelem bez dopisku SUPER.

Gry z ray tracingiem

W grach z ray tracingiem widać, że potrafi ona w FHD minimalnie przegonić nawet RX 7900 XTX, w kolejnych rozdzielczościach to się zmienia. Wyniki ponownie są lekko niższe od modelu Asusa, ale oczywiście nadal bardzo dobre. Tutaj też widoczna jest mocna przewaga nad RX 7900 GRE.

Test KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER EX Gamer – podsumowanie

KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER EX Gamer kupicie za ok. 3100 zł. Karta jest bardzo dobrze wykonana i świetnie wygląda. Tutaj plus za podświetlenie i czarną całość. Co ciekawe w sprzedaży są jeszcze dwie inne wersje kolorystyczne: biała i różowa.

Grafika ma fabryczne i prezentuje dobre wyniki w testach. Spokojnie powinna fajnie sprawdzić się w rozdzielczości 2560 x 1440. Jak zawsze plusem jest też obsługa DLSS 3, w tym generatora klatek, które może mocno podbić wyniki w grach. Samo chłodzenie sprawdza się dobrze w praktyce. Temperatury są bardzo fajne. Głośność nie jest może bardzo niska, ale raczej też nie powinna zbytnio przeszkadzać. Szkoda tutaj jednak, że nie ma podwójnego BIOSu i np. na drugim było by jeszcze ciszej kosztem temperatur. Pobór mocy jest bardzo dobry. Karta ma też fajny potencjał OC, który możecie wykorzystać.

Jeśli więc szukacie całkiem fajnego modelu RTX 4070 SUPER, który dobrze będzie wyglądał w obudowie z oknem, to warto rozważyć zakup KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER EX Gamer. Naszym zdaniem będziecie z niego zadowoleni.