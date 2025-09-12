Korzystasz z YouTube Music? Pożegnaj się z ekranem, który znasz

Podsumowanie artykułu . . .

Głównym założeniem przeprojektowania było uproszczenie interfejsu i lepsze wykorzystanie ograniczonej przestrzeni ekranów smartfonów. Google postawił na kompaktowość i efektywność, co w teorii powinno przełożyć się na wygodę użytkowania. Pierwsza i najbardziej zauważalna zmiana to usunięcie przełącznika Utwór/Wideo z górnej części ekranu. Zamiast tego, ikony do przesyłania obrazu na inne urządzenia oraz menu z trzema kropkami pozostały na swoim miejscu. Pod nazwą utworu i nazwiskiem artysty, pojawił się rząd przycisków sterujących. Co prawda, wymaga to przesunięcia ręki nieco wyżej, ale jednocześnie daje więcej miejsca na dolne elementy.

Stary wygląd vs. nowy | Źródło: Android Authority

Nowy suwak postępu odtwarzania przybrał bardziej kanciasty kształt i zrezygnował z tradycyjnego znacznika. Podczas interakcji dynamicznie się pogrubia, co teoretycznie ma poprawić precyzję nawigacji po utworze. Trzeba przyznać, że wygląda nowocześniej, choć nie wiadomo jeszcze, jak sprawdzi się w codziennym użytkowaniu.

Najważniejszą zmianą jest zgrupowanie dodatkowych funkcji w kompaktowej karuzeli. Zamiast rozrzuconych po całym ekranie przycisków, teraz wszystko mamy w jednym miejscu: łapki w górę i dół, komentarze, zapisywanie, teksty utworów, udostępnianie, pobieranie i radio. Przełącznik Piosenka/Wideo wędruje właśnie do środka tej karuzeli.

Co więcej, YouTube Music wprowadza nową sekcję Następne w kolejce, którą można wysunąć, przeciągając w górę specjalny uchwyt. Dostęp do niej jest możliwy również po prostu przez kliknięcie. Ta zmiana to spory krok w kierunku lepszej wielozadaniowości — po otwarciu tego widoku, karuzela z przyciskami znika, a my od razu widzimy co najmniej cztery kolejne utwory z listy odtwarzania. Niestety, ten widok nie jest trwały i zamyka się po wyjściu z ekranu odtwarzania.

Podobne zmiany zostały wprowadzone także w interfejsie odtwarzacza podcastów. Nowy wygląd jest wdrażany stopniowo, w formie aktualizacji po stronie serwera. Jeśli jeszcze go nie widzisz, warto spróbować wymusić zatrzymanie aplikacji lub usunąć ją z listy ostatnio używanych.

Testy nowego interfejsu rozpoczęły się już w listopadzie 2024 roku i teraz docierają do szerszego grona użytkowników. Arkusze Powiązane i Teksty można teraz w pełni rozwijać, rezygnując przy tym z dopasowania kolorystycznego do okładki albumu. W górnym rzędzie widzimy odtwarzany utwór z przyciskami play/pauza.

Nowy design YouTube Music to odważny ruch. Przeniesienie kontrolek do góry i wprowadzenie widoku dwóch paneli to duża zmiana, która wymaga przyzwyczajenia. Z jednej strony, nowy wygląd jest bardziej uporządkowany i pozwala na łatwiejszy dostęp do Następne w kolejce, co znacznie ułatwia zarządzanie playlistami. Z drugiej, wymaga od użytkowników zmiany nawyków i może początkowo wydawać się mniej intuicyjny.