Strażacy w Chinach właśnie zyskali wielką ochronę. To zaleta fenomenalnego materiału

Nowy poziom ochrony termicznej

Opracowany w Państwie Środka materiał ma wytrzymywać temperatury do 1200 stopni Celsjusza bez odkształceń czy topnienia. To kolosalny skok w porównaniu z obecnie stosowanymi rozwiązaniami. Dotychczasowe ubrania strażackie opierały się głównie na włóknach aramidowych, które w ekstremalnych warunkach po prostu się zwęglają. Tutaj mamy do czynienia z czymś zupełnie innym. Materiał zachowuje swoją strukturę nawet w iście piekielnych warunkach. Co ciekawe, zastosowania wykraczają daleko poza standardowe kombinezony. Koców gaśniczych z nowej tkaniny można będzie używać do izolowania przepływu powietrza podczas szczególnie niebezpiecznych pożarów baterii w pojazdach elektrycznych. Jest to problem, który zyskuje na znaczeniu wraz z rosnącą flotą aut na prąd.

Jeszcze ciekawsza jest druga technologia Safmax – nano-membrana aplikowana na zwykłe tkaniny. Jiang Huangsen, dyrektor techniczny firmy, podkreśla jej unikalne właściwości:

Woda nie może przeniknąć przez tkaninę z nano-membraną, a jednocześnie powietrze jest szybko uwalniane. Pomaga to uczynić tkaninę wodoodporną, będąc jednocześnie oddychającą

The futuristic fabrics that protect those who protect us pic.twitter.com/36jh703POT — CGTN (@CGTNOfficial) September 18, 2025

Warstwa ma grubość zaledwie jednego procenta grubości ludzkiego włosa. Demonstracje faktycznie robią wrażenie, ponieważ materiał skutecznie blokuje ciecz, pozostając przy tym przewiewny. To może oznaczać koniec kompromisów między bezpieczeństwem a komfortem noszenia.

Realne zastosowania i pewne wątpliwości

Prezentacja odbyła się podczas targów technologii dla służb bezpieczeństwa publicznego w Lianyungang. Obok tkanin pokazano też inne innowacje, jak składaną budę dla psów policyjnych wytrzymującą obciążenie do 200 kilogramów. Oczywiście w kontekście takich doniesień należy mieć na uwadze pewien fakt: tego typu zapowiedzi często wyglądają znakomicie na pokazach, lecz dopiero realne testy w akcji weryfikują ich skuteczność. Produkcja na masową skalę i przystępna cena to kolejne wyzwania.

Nie zmienia to faktu, iż branża materiałów ochronnych wyraźnie przyspiesza. W dobie pożarów akumulatorów litowych i ekstremalnych zjawisk pogodowych, lepsze wyposażenie dla służb ratunkowych to nie luksus, ale konieczność. Jeśli technologie Safmax sprawdzą się w praktyce, mogą znacząco poprawić bezpieczeństwo tych, którzy ryzykują życie dla innych.