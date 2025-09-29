Minimalizm, modularność i świetny czas pracy. CMF Headphone Pro debiutują w świetnej cenie

Podsumowanie artykułu . . .

100 godzin na jednym ładowaniu i masa innowacji. Oto CMF Headphone Pro

Zgodnie z filozofią CMF, nowe słuchawki Headphone Pro mają tradycyjny, zaokrąglony kształt i są dostępne w trzech stonowanych kolorach: jasnozielonym, jasnoszarym i ciemnoszarym. Elementem wyróżniającym jest jednak modularny design i możliwość personalizacji. Użytkownik może w prosty sposób wymieniać poduszki nauszne, wybierając między jasną zielenią a charakterystycznym dla CMF pomarańczowym. To sprytny sposób na odświeżenie wyglądu bez kupowania nowej pary.

Największe wrażenie robi jednak bateria. CMF Headphone Pro oferują oszałamiające 100 godzin odtwarzania przy wyłączonej funkcji ANC. Nawet z włączonym ANC, słuchawki wytrzymują imponujące 50 godzin. Dla porównania, flagowy model Nothing Headphone 1 oferuje 80/35 godzin. Dodatkowo, zaledwie 5 minut ładowania wystarczy na 5 godzin słuchania. Taka wydajność stawia CMF Headphone Pro w absolutnej czołówce rynku, a przecież na tym nie koniec.

Zamiast polegać wyłącznie na sterowaniu dotykowym, które, jak przyznali sami użytkownicy, potrafi być zawodne (np. w przypadku Nothing Headphone 1), CMF postawiło na fizyczne, sprzętowe kontrolery, co zdecydowanie ucieszy konserwatystów.

Rolka Wielofunkcyjna (Multi-function Roller) – służy do regulacji głośności (rolując), kontroli odtwarzania (krótkie naciśnięcie dla Play/Pause) oraz ręcznej zmiany trybów ANC (długie naciśnięcie).

Energy Slider – ten sprzętowy suwak to najciekawsza innowacja. Pozwala on na szybką, ręczną regulację poziomu basu lub sopranów (użytkownik decyduje w aplikacji Nothing X, którą funkcję ma pełnić suwak). Możesz dostosować dźwięk “w locie”, bez wyciągania telefonu.

CMF Headphone Pro oferują także Hybrydowe Adaptacyjne ANC, które redukuje hałas nawet o 99% (do 40 decybeli). System potrafi automatycznie przełączać się między trybem silnego, umiarkowanego i lekkiego wyciszenia, dopasowując się do otoczenia.

Jakość dźwięku jest wspierana przez 40-milimetrowe przetworniki dynamiczne i obsługę kodeka LDAC. Słuchawki posiadają również certyfikat Hi-Res Audio Wireless. Dodatkowo producent wzbogacił ten model o funkcje premium:

Personal Sound Profile (Audiodo) – trzyminutowy test kalibruje ustawienia dźwięku pod kątem Twojego słuchu. Co ważne, kalibracja jest zapisywana w pamięci słuchawek, co oznacza, że działa ona również przy połączeniu z komputerem czy konsolą.

Static Spatial Audio – tryb, który symuluje kino lub salę koncertową, dostosowując szerokość i głębię sceny dźwiękowej.

Przycisk szybkiego dostępu AI – możliwość przypisania do niego skrótu AI, np. do uruchomienia integracji z ChatGPT.

A teraz najważniejsze – cena

Ile więc kosztują te słuchawki? CMF ma w swojej ofercie sprzęty budżetowe i model Headphone Pro nie wyłamuje się na tle innych urządzeń. Wszystko to, o czym przeczytaliście wyżej, dostaniecie za cenę 459 zł.

CMF Headphone Pro prezentują się jako interesująca propozycja w segmencie budżetowym. Modułowa konstrukcja, deklarowana zaawansowana redukcja szumów i imponująca żywotność baterii za nieco ponad 400 złotych to kombinacja, która może zmusić konkurencję do przemyślenia strategii.