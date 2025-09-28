Nieoficjalny FSR 4 trafia na przenośne konsole wbrew AMD. Moderzy dokonali niemożliwego

Podsumowanie artykułu . . .

Najnowsza technologia skalowania obrazu od AMD budzi spore emocje wśród posiadaczy przenośnych konsol, za pośrednictwem wyciekłej wersji INT8 kodu źródłowego. FSR 4 obiecuje rewolucję wizualną, choć nie wszystko wygląda tak różowo, jak mogłoby się wydawać. Testy na Steam Decku pokazują zarówno ogromny potencjał, jak i pewne ograniczenia tej technologii. Należy jednak pamiętać, że są to zabiegi moderów niosące ze sobą zawsze pewne ryzyko.

Jakość obrazu na nowym poziomie

AMD FSR 4 wprowadza wyraźnie widoczne ulepszenia w porównaniu do poprzednich wersji. Materiały prezentujące gry takie jak Final Fantasy VII Rebirth czy Stellar Blade demonstrują znacząco czystszy i ostrzejszy obraz na ekranie Steam Decka. Nowa technologia skutecznie eliminuje charakterystyczne artefakty wizualne, które były zmorą wcześniejszych implementacji. W praktyce przekłada się to na lepszą ostrość detali, poprawione renderowanie krawędzi obiektów oraz bardziej naturalne odwzorowanie tekstur.

Czytaj też: Xiaomi ogłasza harmonogram wdrożenia HyperOS 3. Ogromna aktualizacja tuż za rogiem

Sztuczna inteligencja w FSR 4 analizuje poszczególne klatki obrazu, przewidując i rekonstruując brakujące piksele z nieosiągalną dotąd precyzją. To podejście, zbliżone do stosowanego w konkurencyjnych rozwiązaniach, pozwala osiągnąć jakość bliską natywnej rozdzielczości przy znacznie mniejszym obciążeniu sprzętowym.

Oficjalne stanowisko AMD wskazuje, że FSR 4 działa wyłącznie na kartach Radeon RX 9000 i nowszych. Jednak społeczność graczy szybko znalazła sposób na obejście tych ograniczeń. Dzięki wyciekłemu kodowi źródłowemu INT8 FSR 4 oraz narzędziu OptiScaler dostępnemu publicznie, technologia funkcjonuje również na starszych kartach RDNA 3, RDNA 2, a nawet GeForce RTX 30. Popularność projektu sięga ponad 5000 gwiazdek, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu społeczności.

Czytaj też: Pierwsza konsola przenośna z procesorem Strix Halo wchodzi na rynek. Ceny zaskakują nawet najbardziej wymagających graczy

OptiScaler integruje różne technologie skalowania między procesorami graficznymi różnych producentów. Narzędzie zastępuje natywne skalery w grach i umożliwia generowanie klatek FSR3 w tytułach, które pierwotnie nie obsługują tej funkcji. Na oficjalnie obsługiwanych kartach RX 9000 FSR 4 osiąga imponujące wyniki. W Call of Duty Black Ops 6 zapewnia trzykrotny wzrost klatek na sekundę na RX 9070 XT w rozdzielczości 4K. Ratchet and Clank osiąga nawet 3,7-krotny przyrost FPS w identycznych warunkach.

Na Steam Decku wykorzystanie FSR 4 wiąże się z wyraźnymi kompromisami. Spadek wydajności jest odczuwalny, szczególnie w grach wymagających stabilnych 60 klatek na sekundę, takich jak Stellar Blade. Dla dynamicznych tytułów akcji płynność rozgrywki pozostaje kluczowym elementem doświadczenia. Wstępne testy sugerują jednak znaczący potencjał technologii na platformach przenośnych. Dalsza optymalizacja i rozwój sprzętu mogą przyczynić się do poprawy doświadczeń mobilnego grania.

Czytaj też: Nowa seria monitorów BenQ MOBIUZ EX z AI dla miłośników gier z otwartym światem

AMD nie zapewnia oficjalnego wsparcia dla FSR działającego na kartach innych producentów. Użytkownicy korzystający z nieoficjalnych rozwiązań muszą liczyć się z brakiem gwarancji technicznej i możliwymi problemami ze stabilnością. Wdrożenie sztucznej inteligencji w technologiach skalowania obrazu otwiera nowe możliwości dla urządzeń o ograniczonej mocy obliczeniowej. Steam Deck, pomimo swoich ograniczeń sprzętowych, może oferować jakość wizualną zbliżoną do znacznie wydajniejszych platform stacjonarnych.

FSR 4 prezentuje się obiecująco, szczególnie dla właścicieli najnowszego sprzętu AMD. Na Steam Decku sytuacja jest bardziej złożona, ponieważ zyskujemy lepszą jakość obrazu, ale kosztem płynności działania. Dla wielu graczy ten kompromis może okazać się zbyt duży, szczególnie w dynamicznych produkcjach. Technologia ewidentnie idzie w dobrym kierunku, ale na pełne wykorzystanie jej potencjału przyjdzie nam jeszcze poczekać. Optymalizacje software’owe i rozwój hardware’u powinny stopniowo zmniejszać obecne ograniczenia.