Nowe Huawei FreeBuds SE 4 ANC już w Polsce. Aktywna redukcja szumów i jeszcze lepsza bateria w przystępnej cenie

Huawei FreeBuds SE 4 ANC – skuteczna redukcja szumów, długi czas pracy i czysty dźwięk

Nowe słuchawki od chińskiej firmy wyróżniają się przede wszystkim aktywną redukcją szumów (ANC), która, jak podaje producent, jest w stanie zredukować hałas otoczenia średnio o 24 dB w całym zakresie częstotliwości. Dzięki temu możesz odciąć się od zgiełku miasta zarówno podczas słuchania muzyki, jak i w trakcie rozmów telefonicznych. Trzy mikrofony kierunkowe mają za zadanie wyraźnie zbierać głos, co ułatwia komunikację nawet w głośnym otoczeniu.

Słuchawki zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie, są więc lekkie i zgrabne. Ważą zaledwie 4,3 g każda i są wyposażone w miękkie, przyjazne dla skóry nakładki, dostępne w trzech rozmiarach, co ułatwia dopasowanie do ucha. Ich minimalistyczny design sprawia, że łatwo mieszczą się w kieszeni, a to również istotna kwestia. Ich kształt i uniwersalne proporcje powstały w oparciu o analizę ponad 10 000 modeli kanału słuchowego, dzięki czemu konstrukcja sprzyja komfortowi noszenia. Wygodę użytkowania wspiera również intuicyjne sterowanie dotykowe, pozwalające m.in. przełączać utwory bez konieczności wyciągania telefonu z kieszeni.

Pomijając ANC, jednym z głównych atutów modelu jest imponująca wydajność baterii. Słuchawki wraz z etui ładującym zapewniają do 50 godzin słuchania muzyki. Pełne naładowanie samych słuchawek pozwala na słuchanie przez 10 godzin (bez ANC) lub 7 godzin (z włączonym ANC). Co więcej, wystarczy zaledwie 10 minut ładowania, aby uzyskać kolejne 4 godziny odtwarzania.

Możliwości urządzenia pozwalają na dopasowanie ustawień do różnorodnych stylów korzystania – od słuchania muzyki i audiobooków, przez prowadzenie rozmów, aż po granie w gry z realistycznym dźwiękiem. Za jakość dźwięku odpowiadają 10-milimetrowe przetworniki, które mają zapewniać czyste brzmienie w pełnym zakresie tonów. Słuchawki wspierają Bluetooth 5.4, co ma zagwarantować precyzyjną synchronizację dźwięku z obrazem. Użytkownicy mogą także dostosować dźwięk za pomocą czterech trybów korektora, dostępnych w aplikacji AI Life. Słuchawki są również odporne na wodę i kurz, zgodnie ze standardem IP54.

Nie zapominajmy też o parowaniu, bez trudu połączymy je z urządzeniami działającymi na systemach Android, iOS, EMUI czy Windows. Po pierwszej konfiguracji, później słuchawki automatycznie łączą się z telefonem po otwarciu etui. Jeśli dodatkowo skorzystamy z aplikacji AI Life (dla systemu Android) lub Audio Connect (dla systemu iOS), będziemy mogli w pełni wykorzystać funkcjonalność sprzętu. Aplikacje te dają dostęp do opcji personalizacji ustawień, pozwalają monitorować poziom naładowania baterii, a także modyfikować funkcje sterowania dotykowego, zapewniając tym samym wygodę obsługi i dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Słuchawki Huawei FreeBuds SE 4 ANC są już dostępne w Polsce u partnerów biznesowych, takich jak Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD i x-kom, a także w strefie Huawei na Allegro i na stronie huawei.pl. Ich cena to 249 zł. Nowy model wydaje się być solidną propozycją dla tych, którzy szukają przystępnych cenowo słuchawek z aktywną redukcją szumów, bez konieczności rezygnacji z wydajności i komfortu.