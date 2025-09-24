One UI 8 Watch Beta trafia na serię Galaxy Watch 6. Rewolucja na nadgarstku?

Podsumowanie artykułu . . .

Samsung po cichu uruchomił program testowy, który może znacząco zmienić doświadczenia użytkowników jego flagowych zegarków z 2023 roku. Aktualizacja beta One UI 8 Watch trafiła na urządzenia Galaxy Watch 6 i Galaxy Watch 6 Classic, choć na razie wyłącznie w Korei Południowej. Co właściwie kryje się pod tą aktualizacją? Nowa wersja systemu oparta na Wear OS 6 przynosi nie tylko kosmetyczne zmiany, ale również funkcjonalne ulepszenia, które na pewno się przydadzą.

Właściciele Galaxy Watch 6 oraz Galaxy Watch 6 Classic mają powody do radości

Samsung rozpoczął wdrażanie beta-testów One UI 8 Watch, co oznacza, że już wkrótce użytkownicy będą mogli cieszyć się nowymi funkcjami i zupełnie odświeżonym interfejsem. Choć na razie aktualizacja jest dostępna tylko w Korei Południowej, to silny sygnał, że pełna wersja oprogramowania jest tuż za rogiem. Ta wersja systemu oparta jest na Wear OS 6 i przynosi kompletne odświeżenie interfejsu oraz szereg nowych funkcji, które mają uczynić korzystanie ze smartwatcha jeszcze bardziej intuicyjnym.

Jedną z najbardziej zauważalnych zmian jest nowy design. Aplikacje zyskały odświeżone ikony, a szuflada aplikacji oferuje więcej opcji układu. Pojawił się też Now Bar – nowy pasek na dole tarczy pozwala na szybkie sprawdzanie aktywnych zadań bez konieczności zagłębiania się w aplikacje. Rozszerzono również możliwości gestu podwójnego uszczypnięcia – teraz można nim przeglądać powiadomienia, sterować muzyką czy zarządzać alarmami.

Południowokoreański gigant postawił też na gesty, by ułatwić obsługę zegarka bez dotykania ekranu. Dwukrotne stuknięcie kciukiem i palcem wskazującym może być wykorzystane do przeglądania powiadomień, sterowania muzyką czy robienia zdjęć. Z kolei potrząśnięcie nadgarstkiem pozwala na błyskawiczny powrót do tarczy zegarka.

Aktualizacja to także ulepszenia dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Funkcja Bedtime Guide analizuje dane snu i sugeruje optymalną porę na położenie się do łóżka, aby zapewnić nam lepszą regenerację. Z kolei nowa opcja Mindfulness w Samsung Health pozwala na zarządzanie codziennym stresem dzięki ćwiczeniom oddechowym i rejestrowaniu nastrojów.

Wśród innych nowości warto wymienić:

Ulepszone powiadomienia — system powiadomień zyskał inteligentne opcje dystrybucji między telefonem a zegarkiem. Ulepszono też wyświetlanie nakładających się powiadomień z tej samej aplikacji.

Inteligentne ustawienia powiadomień — możesz zdecydować, czy powiadomienia mają się wyświetlać tylko na telefonie (gdy go używasz), tylko na zegarku (gdy go nie używasz) czy na obu urządzeniach. Dodano też praktyczne ulepszenia jak możliwość uruchamiania do 20 timerów jednocześnie czy filtrowanie wydarzeń w kalendarzu.

Nowe tarcze i kafelki – system tarcz zegarka zyskał ponad 300 opcji z możliwością wyszukiwania według stylu, koloru czy typu wyświetlanych informacji. Dodano też funkcję rekomendowania tarcz dopasowanych do preferencji użytkownika.

Aktualizacja One UI 8 Watch dla serii Galaxy Watch 6 to ważny krok w ewolucji oprogramowania Samsunga. Nowy design, intuicyjne gesty i praktyczne funkcje zdrowotne sprawiają, że zegarek staje się jeszcze bardziej osobistym i użytecznym narzędziem. Chociaż na razie mamy do czynienia z wersją beta i to o ograniczonym zasięgu, a oficjalny harmonogram wdrożenia stabilnej wersji nie jest jeszcze znany, to już teraz wiadomo, że na tę aktualizację warto czekać.