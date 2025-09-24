OnePlus 11 zyskuje kolejną aplikację. Nie obyło się jednak bez rozczarowania

Podsumowanie artykułu . . .

Aktualizacje systemu to zawsze moment próby dla producentów smartfonów. Z jednej strony niosą obietnicę ulepszeń, z drugiej – mogą odsłonić problemy, o których użytkownicy woleliby nie wiedzieć. Właśnie taki scenariusz rozgrywa się teraz wokół flagowego modelu OnePlus z 2023 roku. Użytkownicy OnePlus 11 zaczynają otrzymywać nową wersję oprogramowania OxygenOS 15.0.0.860, która teoretycznie powinna cieszyć, ale nie do końca cieszy. Dlaczego? Bo to kolejny przykład tego, jak firmy nierówno traktują poszczególne regiony.

Strategia dystrybucji nowego oprogramowania budzi mieszane uczucia. Aktualizacja jest rozsyłana partiami, co samo w sobie jest standardową procedurą. Problem w tym, że użytkownicy w Indiach otrzymują wersję CPH2447_15.0.0.860(EX01), podczas gdy Europa i region globalny muszą zadowolić się kompilacją CPH2449_15.0.0.860(EX01). Różnice w numeracji to nie tylko formalność – przekładają się na realne opóźnienia w dostępie do najnowszych funkcji. Wielu europejskich użytkowników wciąż korzysta z lipcowej wersji .840, podczas gdy indyjski rynek regularnie otrzymuje świeższe kompilacje.

Skupmy się jednak na tym, co najważniejsze, czyli na nowościach. Aktualizacja skupia się na trzech kluczowych obszarach: płynności działania, bezpieczeństwie i usprawnieniach w aplikacjach.

Jedną z najbardziej zauważalnych zmian są ulepszone animacje dla powiadomień i alertów na zablokowanym ekranie. Dzięki temu interakcja z telefonem ma być jeszcze bardziej płynna i intuicyjna.

W aplikacji Zdjęcia również pojawiły się przydatne nowości. Dodano album mapy, który pozwala na wyświetlanie wszystkich zdjęć z danymi lokalizacyjnymi na mapie. To doskonałe rozwiązanie, by powspominać podróże. Dodatkowo, po przywróceniu zdjęć z albumu prywatnego, wrócą one na swoje pierwotne miejsce.

Nowe funkcje trafiły także do sekcji Prywatnego Sejfu oraz Zablokowanych albumów, pozwalając użytkownikom na zmianę hasła na każdej podstronie, co zwiększa bezpieczeństwo.

Aplikacja Phone Manager została wzbogacona o statystyki dzienne i tygodniowe, które pokazują, ile czasu spędzamy na ekranie, co pomaga w lepszym zarządzaniu naszym cyfrowym życiem.

Aktualizacja przynosi także wrześniowe poprawki bezpieczeństwa Androida, które podnoszą ogólny poziom ochrony systemu. Dla europejskich użytkowników to szczególnie istotne, ponieważ wielu z nich wciąż korzystało z lipcowych poprawek.

Reakcje społeczności są podzielone. Niektórzy doceniają nowe funkcje, inni zgłaszają problemy z łącznością 5G czy zmianami w kalibracji wyświetlacza. Krytyka dotyczy również priorytetów rozwoju oprogramowania – zdaniem części użytkowników, firma zbyt mocno skupia się na efektach wizualnych, zaniedbując fundamentalne kwestie stabilności.

Mimo wszystko, OxygenOS 15.0.0.860 dla OnePlus 11 to solidny pakiet, który wprowadza szereg przydatnych i wyczekiwanych funkcji. Ulepszone animacje, rozbudowane zarządzanie zdjęciami oraz dodatkowe opcje prywatności to kroki w dobrym kierunku. Dodatkowo, aktualizacja zabezpieczeń zawsze jest mile widziana. Warto poczekać, aż powiadomienie o nowym oprogramowaniu pojawi się na twoim telefonie, ale jeśli nie możesz się doczekać, możesz sprawdzić jego dostępność ręcznie w ustawieniach systemowych.

Pozostaje tylko mieć nadzieję, że kolejne wydania będą już mniej podzielone i nie będą faworyzować niektórych rynków, pomijając przy tym inne.