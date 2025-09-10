OxygenOS 16 – kiedy Twój smartfon OnePlus dostanie aktualizację?

Podsumowanie artykułu . . .

Stabilna wersja już prawie gotowa

Firma podobno wkroczyła w decydującą fazę przygotowań do premiery OxygenOS 16, co może oznaczać, że użytkownicy niebawem doczekają się świeżości w swoich urządzeniach. Co ciekawe, chiński producent nie działa w próżni. Wcześniejsze wydanie Androida 16 przez Google wyraźnie wpłynęło na harmonogram prac OnePlusa, zmuszając deweloperów do intensywniejszych testów i szybszego dostosowywania nakładki. Chociaż oficjalny harmonogram wciąż nie został upubliczniony, sytuacja dynamicznie się rozwija. Zamknięte testy beta trwają już na modelach OnePlus 13 i 13s, co zwykle zwiastuje stabilną wersję w ciągu kilku tygodni.

Spodziewana data premiery stabilnego OxygenOS 16 to październik. W pierwszej kolejności aktualizacja trafi do najnowszych flagowców, a następnie do starszych modeli, a na końcu do urządzeń ze średniej i niższej półki cenowej, co akurat nikogo nie dziwi, to po prostu standard na rynku.

Co nowego w OxygenOS 16?

Choć OnePlus nie ujawnił oficjalnych szczegółów, wcześniejsze przecieki i wersje beta dają nam jasny obraz tego, co nas czeka. Nowa nakładka ma zaoferować funkcje prosto od Google’a, w tym nowe opcje personalizacji, grupowanie powiadomień oraz najnowsze usprawnienia w zakresie bezpieczeństwa. Interesująco zapowiada się integracja funkcji Live Updates z natywnymi Live Alerts OnePlusa. Teoretycznie takie połączenie może stworzyć jeden z lepszych systemów powiadomień na rynku, ale jak to wyjdzie w rzeczywistości? Dopiero się przekonamy.

Najbardziej wyczekiwaną nowością w OxygenOS 16 są widżety na ekranie blokady, które mają sprawić, że będzie on bardziej funkcjonalny. Dostępne będą różne widżety, w tym kalendarz, pogoda oraz te z obsługiwanych aplikacji. Na ekranie blokady pojawią się także trzy nowe style zegara, w tym jeden inspirowany iOS 16. Panel szybkich ustawień przejdzie znaczącą metamorfozę. W trybie Split będzie można przeciągać i upuszczać przełączniki w dowolne miejsce, a nowy przewijany układ ma ułatwić dostęp do wszystkich funkcji. Dodano też nowy, przewijany układ dla łatwiejszego dostępu. Oprócz tego, w systemie zaszło wiele zmian “pod maską”, które mają uczynić oprogramowanie płynniejszym i bardziej responsywnym.

Start zamkniętych testów beta OxygenOS 16 to wyraźny sygnał, że OnePlus jest już blisko wydania stabilnej wersji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, użytkownicy mogą spodziewać się aktualizacji już w październiku. Nowa nakładka ma przynieść wyczekiwane funkcje, które z pewnością odświeżą doświadczenie z korzystania z urządzeń OnePlus. Producent zapewne też nie odkrył jeszcze wszystkich kart i możliwe, że podczas premiery stabilnej wersji przedstawi jakieś dodatkowe ulepszenia, może skupione wokół AI, lub trochę poczeka i zaprezentuje je z najnowszą generacją swojego flagowca. Tak czy inaczej, jest na co czekać.