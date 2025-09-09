Xiaomi zaskakuje. HyperOS 3 już wkrótce trafi na globalny rynek

Podsumowanie artykułu . . .

HyperOS 3 od Xiaomi zadebiutuje globalnie na pokładzie nowych modeli

W świecie Androida nie jest żadną niespodzianką, że jedne modele dostają stabilne oprogramowanie szybciej od innych. Zwykle dzieje się tak w przypadku premier – nakładka jest w fazie testów, ale kiedy w międzyczasie pojawia się jakaś premiera, to debiutujący smartfon czy tablet ma już preinstalowane najnowsze oprogramowanie. Świetnym przykładem jest tutaj Samsung – Galaxy S25 pojawiły się z One UI 7, chociaż wdrażanie stabilnej aktualizacji ruszyło dopiero w kwietniu. Galaxy Z Flip 7 i Z Fold 7 trafiły do sprzedaży z One UI 8, podczas gdy reszta wciąż czeka. Nikogo nie zdziwi więc fakt, że Xiaomi pójdzie właśnie w tym kierunku.

Chiński gigant technologiczny zapowiedział właśnie na platformie X rychłą premierę serii Xiaomi 15T. Urządzenia pojawią się już 24 września. Choć w poście nie wspomniano o oprogramowaniu, to post został też udostępniony przez oficjalne konto Xiaomi HyperOS z dopiskiem „Wielkie niespodzianki nadchodzą… Nie przegap tego!”, co jest dość jasną wskazówką, że smartfony będą działały już pod kontrolą nowej wersji nakładki. Jeśli więc je kupicie, będziecie mogli wypróbować ulepszenia od razu, pozostali będą musieli czekać na standardowe globalne wdrażanie.

Nowe funkcje, lżejszy system i lepsza wydajność

Jeśli zaś chodzi o sam system, to HyperOS 3 to nie tylko kosmetyczne zmiany. Xiaomi wprowadziło wiele ulepszeń “pod maską”, dzięki czemu system ma być o 10% bardziej energooszczędny i o 4% lżejszy, jeśli chodzi o obciążenie procesora. Producent obiecuje również, że aplikacje będą uruchamiać się o 21% szybciej, a odtwarzanie wideo ma zużywać o 10% mniej energii.

Gracze również odczują poprawę, ponieważ nowa nakładka ma zapewnić o 15% wyższą płynność animacji oraz o 9% niższą latencję dotyku. Odświeżono też ponad 100 animacji systemowych, co ma przełożyć się na płynniejsze doświadczenie.

System zaoferuje także szereg nowości wizualnych i funkcjonalnych:

Xiaomi Super Island — rozwiązanie podobne do Apple Dynamic Island, ale z unikalnymi funkcjami, takimi jak obsługa do trzech „wysp” jednocześnie, wielozadaniowość w małych oknach i możliwość przeciągania treści do wspieranych aplikacji.

— rozwiązanie podobne do Apple Dynamic Island, ale z unikalnymi funkcjami, takimi jak obsługa do trzech „wysp” jednocześnie, wielozadaniowość w małych oknach i możliwość przeciągania treści do wspieranych aplikacji. Nowy wygląd — zmieniono ikony aplikacji (bardziej żywe kolory i zaokrąglone rogi), przeprojektowano pasek stanu, a menu ustawień i pasek wyszukiwania zyskały efekt „płynnego szkła”.

— zmieniono ikony aplikacji (bardziej żywe kolory i zaokrąglone rogi), przeprojektowano pasek stanu, a menu ustawień i pasek wyszukiwania zyskały efekt „płynnego szkła”. Usprawniona Galeria — aplikacja będzie teraz automatycznie sortować albumy, rozpoznawać twarze zwierząt domowych i pomagać w organizacji zdjęć.

— aplikacja będzie teraz automatycznie sortować albumy, rozpoznawać twarze zwierząt domowych i pomagać w organizacji zdjęć. Personalizacja ekranu blokady — nowy interfejs pozwoli na łatwe dostosowanie wyglądu ekranu blokady, w tym zmianę czcionek, stylów zegara czy tworzenie tapet za pomocą sztucznej inteligencji.

— nowy interfejs pozwoli na łatwe dostosowanie wyglądu ekranu blokady, w tym zmianę czcionek, stylów zegara czy tworzenie tapet za pomocą sztucznej inteligencji. Integracja z ekosystemem — użytkownicy urządzeń Apple będą mogli uruchamiać aplikacje Androida na macOS, odblokowywać telefony Xiaomi za pomocą Touch ID, udostępniać pliki i synchronizować powiadomienia.

— użytkownicy urządzeń Apple będą mogli uruchamiać aplikacje Androida na macOS, odblokowywać telefony Xiaomi za pomocą Touch ID, udostępniać pliki i synchronizować powiadomienia. Bezpieczeństwo — system wprowadzi dwuetapowe logowanie, lepszą ochronę danych i możliwość lokalizacji urządzenia nawet po jego wyłączeniu.

Niektórzy mogą czuć rozczarowanie, że to jeszcze nie pełnoprawne wdrożenie stabilnej wersji HyperOS 3, jednak tak to zwykle bywa w przypadku Androida. Na aktualizacje trzeba się czasem mocno naczekać. W tym przypadku naprawdę warto, bo firma stawia na płynność, funkcjonalność i integrację z innymi platformami, co może przyciągnąć nowych użytkowników.