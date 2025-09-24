Seagate i Acronis łączą siły. Nowe podejście do archiwizacji korporacyjnej 

Podsumowanie artykułu . . .

Technologia Seagate Lyve Cloud. Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Efektem partnerstwa między Seagate a Acronis ma być Acronis Archival Storage – rozwiązanie do długoterminowego przechowywania danych zgodne ze standardem S3. Kluczową obietnicą jest tutaj przejrzysty model rozliczeniowy, który ma eliminować niespodzianki związane z dodatkowymi opłatami. To istotna różnica w porównaniu z ofertami konkurencji, gdzie koszty transferu czy wykorzystania interfejsów programistycznych potrafią znacząco podnieść finalną cenę.

Nowe rozwiązanie zostanie zintegrowane z platformą Acronis, co ma ułatwić wdrożenie dostawcom usług zarządzanych. Podstawę technologiczną współpracy stanowi Seagate Lyve Cloud Object Storage, platforma chmurowa zaprojektowana z myślą o wymaganiach przedsiębiorstw. System oferuje szyfrowanie danych podczas przesyłania i przechowywania, zaawansowaną kontrolę dostępu oraz mechanizmy zarządzania tożsamością.

Platforma spełnia rygorystyczne standardy ISO 27001 i SOC 2, co czyni ją atrakcyjną dla sektorów o szczególnych wymogach compliance. Dodatkowym atutem są funkcje niezmienności danych, kluczowe przy długoterminowym archiwizowaniu. Nowa oferta skierowana jest przede wszystkim do branż z obowiązkiem długotrwałego przechowywania dokumentacji. Sektor opieki zdrowotnej, finansowy, prawniczy oraz administracja publiczna to naturalni odbiorcy tego typu rozwiązań.

Te branże zmuszone są archiwizować dane przez dekady, co przy tradycyjnych modelach chmurowych generuje znaczące koszty. Przewidywalny model cenowy może być odpowiedzią na ten problem, choć warto zachować zdrowy sceptycyzm, ponieważ podobne obietnice składano już wcześniej.

Dla dostawców usług zarządzanych nowa oferta oznacza możliwość poszerzenia portfolio bez ryzyka niekontrolowanych kosztów operacyjnych. Acronis deklaruje współpracę z ponad 21 tysiącami takich podmiotów na całkowicie świecie. Seagate wnosi do partnerstwa czterdziestoletnie doświadczenie w branży pamięci masowych. Firma dostarczyła dotąd ekwiwalent ponad 4,5 miliarda terabajtów pojemności, co świadczy o skali jej działalności. Czy nowe rozwiązanie rzeczywiście spełni oczekiwania rynku? Sukces będzie zależał nie tylko od technologii, ale także od elastyczności w dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb klientów.