Smartwatch dla dziecka i to z Polski? Nowa seria Locon stawia na AI

Podsumowanie artykułu . . .

Model Slay AI skierowany jest do dzieci w wieku 8-14 lat i rzeczywiście oferuje funkcje, które wyróżniają go na tle konkurencji. Locon określa go mianem „przełomowego rozwiązania”, które ma nie tylko zapewniać stały kontakt z dzieckiem i sprawdzać jego lokalizację, ale również wspierać jego rozwój. Asystent AI, wbudowany w zegarek, to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na bezpieczne i edukacyjne technologie. Dzieci mogą zadawać pytania i szukać na nie odpowiedzi w prosty i bezpieczny sposób, bez ryzyka natknięcia się na niepożądane treści. Jest to kluczowy element, który wyróżnia ten model na tle konkurencji.

Urządzenie oferuje ekran AMOLED o przekątnej 1,78” z rozdzielczością 368×448 pikseli. Smukła obudowa o grubości zaledwie 13 mm sprawia, że zegarek nie jest zbyt masywny na dziecięcym nadgarstku. Pojemność baterii wynosząca 700 mAh ma zapewnić około trzech dni pracy, co przy intensywnym korzystaniu z funkcji AI może być jednak optymistycznym założeniem.

Czytaj też: Gdzie mój Galaxy e-ink? Samsung pokazuje kolorowy e-papier, a fani szaleją

Dla młodszych dzieci w wieku 4-8 lat przygotowano model Goat, który stawia na personalizację i prostotę użytkowania. Firma Locon wprowadziła na rynek oba modele jako odpowiedź na różne potrzeby wiekowe. Główną atrakcją jest tutaj możliwość wymiany obudowy i paska, co pozwala dostosować wygląd zegarka do zmieniających się upodobań dziecka.

Ze względu na mniejsze wymagania użytkowników, specyfikacja techniczna jest nieco skromniejsza – wyświetlacz TFT ma przekątną 1,7” z rozdzielczością 240×280 pikseli. Ciekawostką jest większa pojemność baterii (770 mAh) w porównaniu z droższym modelem, co powinno przełożyć się na podobny czas pracy. Oba urządzenia charakteryzują się wodoodpornością w standardzie IP68, co oznacza ochronę przed zachlapaniami i krótkotrwałym zanurzeniem.

Czytaj też: Motorola rzuca rękawicę Apple’owi i Samsungowi? Edge 70 idzie w smukłość

Oba zegarki, Locon Watch Slay AI i Locon Watch Goat, łączą się z polską aplikacją Bezpieczna Rodzina, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych i pozwala rodzicom na stałe monitorowanie urządzenia. Na pokładzie znalazły się też kluczowe funkcje, które zapewniają spokój rodzicom:

Lokalizacja 24/7 – możliwość śledzenia lokalizacji dziecka w czasie rzeczywistym.

Przycisk SOS — funkcja, która w sytuacji zagrożenia pozwala dziecku szybko wezwać pomoc.

Połączenia 4G LTE — możliwość prowadzenia rozmów i wideorozmów.

Tryb Szkolny — funkcja, która blokuje rozpraszające powiadomienia i aplikacje, aby dziecko mogło skupić się na nauce.

Ceny urządzeń wynoszą 599 złotych za model Slay AI i 399 złotych za wersję Goat. Po miesięcznym okresie próbnym abonament kosztuje 27 złotych miesięcznie przy płatności za pół roku lub 19 złotych przy opłacie rocznej. Producent oferuje szybką dostawę przez InPost oraz 30-dniowy okres na zwrot.

Czytaj też: Nadchodzi wielka aktualizacja dla smartfonów Samsunga. One UI 8.5 to więcej niż kosmetyczne zmiany

Locon udowadnia, że polskie firmy potrafią tworzyć innowacyjne rozwiązania, które mogą konkurować z globalnymi markami. Wprowadzenie asystenta AI w Locon Watch Slay AI to krok w bardzo dobrym kierunku, odpowiadający na potrzeby zarówno rodziców, jak i dzieci. Obie propozycje, zarówno bardziej zaawansowany Slay AI, jak i podstawowy Goat, stanowią ciekawe opcje na rynku i mogą być doskonałym wyborem dla rodziców, szukających bezpiecznego i funkcjonalnego smartwatcha dla swoich pociech.