Steam z nowym interfejsem. Valve ułatwia przeglądanie i wyszukiwanie gier 

Najbardziej rzucającą się w oczy modyfikacją jest scalenie górnego paska menu z lewą kolumną nawigacyjną w spójną całość. Zamiast tradycyjnego rozdzielenia tych elementów, Valve postawiło na rozwijane zakładki z większymi przyciskami i wyraźnymi ikonami. System reaguje na ruch kursora, pojawiając się tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie z niego korzysta, co redukuje wizualny chaos na ekranie.

To rozwiązanie wydaje się logicznym krokiem w erze przeładowanych interfejsów. Zamiast permanentnie zajmować miejsce na ekranie, menu ujawnia swoje pełne możliwości dopiero w momencie, gdy jest rzeczywiście potrzebne. Choć takie podejście wymaga przyzwyczajenia, może okazać się wygodniejsze dla doświadczonych użytkowników platformy.

Pasek wyszukiwania zyskał na znaczeniu i jest teraz dostępny na większej liczbie podstron sklepu. Po kliknięciu w pole wyszukiwania użytkownicy otrzymują spersonalizowane sugestie obejmujące ich ulubione gatunki, ostatnio przeglądane pozycje oraz popularne wyszukiwania w całej społeczności Steam. Główną część interfejsu zajmuje rozbudowany pasek wyszukiwania, który dynamicznie proponuje aktualnie popularne tytuły i przypomina o ostatnio oglądanych produkcjach. System automatycznie tworzy też skróty do dwóch kategorii gier najczęściej wybieranych przez danego gracza.

Interesującym dodatkiem jest sekcja „Sposoby rozgrywki”, która odpowiada na rosnące zróżnicowanie platform w ekosystemie Valve. Ta zakładka oferuje szybki dostęp do gier zoptymalizowanych pod Steam Deck, tytułów przyjaznych kontrolerom oraz produkcji VR. Dla użytkowników poszukujących gier kompatybilnych z konkretnym sprzętem to spore ułatwienie, ponieważ zamiast mozolnego filtrowania długich list, wystarczy jedno kliknięcie, by zobaczyć dopasowane propozycje.

Zakładka „Przeglądaj” została przeprojektowana tak, aby lepiej odzwierciedlać naturalne sposoby odkrywania gier przez graczy. Znajdziemy tam szybkie linki do aktualnych bestsellerów, promocji, nowości, gier Free-to-Play oraz wersji demonstracyjnych. Sekcja „Rekomendacje” prezentuje spersonalizowane propozycje na podstawie historii użytkownika, podczas gdy „Kategorie” oferuje skróty do gatunków najczęściej eksplorowanych przez danego gracza.

Wszystkie zmiany są już dostępne dla użytkowników na całym świecie. Redesign koncentruje się na tym, jak społeczność graczy PC wchodzi w interakcje ze sklepem Steam, jednocześnie personalizując doświadczenie na podstawie indywidualnej historii każdego użytkownika. Ostatnie reakcje graczy są raczej pozytywne, choć oczywiście znajdują się i głosy sprzeciwu u tych, którzy źle znoszą drastyczne zmiany. Doceniane jest uproszczenie nawigacji i lepsze dopasowanie rekomendacji, co może stanowić istotną przewagę Steam nad konkurencyjnymi platformami dystrybucyjnymi. Nowy interfejs wydaje się krokiem w dobrą stronę, ale dopiero codzienne użytkowanie pokaże, czy wszystkie założenia sprawdzą się w praktyce.

Valve wyraźnie stara się utrzymać pozycję lidera na rynku dystrybucji cyfrowej, a odświeżenie interfejsu to ważny element tej strategii. Choć zmiany wyglądają obiecująco, prawdziwym testem będzie ich funkcjonalność podczas dużych wyprzedaży, gdy tysiące użytkowników jednocześnie przegląda ofertę. Nowy Steam wydaje się bardziej przemyślany i zorientowany na użytkownika, co zawsze jest mile widziane w świecie często zbyt skomplikowanych interfejsów.